En Donneschdeg de Moien eiser Zäit ass zu Cape Canaveral a Florida eng Rakéit vun enger privater Entreprise a Richtung Mound gestart...

Dat nodeems am Januar en anere Start schif gaange war. Wann de Vol geléngt, wier et net nëmmen déi éischt privat Rakéit, déi um Mound lande géing, mee och déi éischt fir d’USA, Zanter der Apollo Missioun viru méi wéi 50 Joer. Odysseus heescht d’ Mondlandefähr, se gouf gouf vun enger privater Firma aus Texas gebaut, an och eropgeschoss gouf se vun enger Privatentreprise: Mat enger Falcon- 9- Rakéit vu Space-X.

Haaptclient vun der Missioun ass awer d’NASA: Déi amerikanesch Raumfaart-Agence setzt aus Käschtegrënn ëmmer méi op Kooperatioune mam Privatsecteur.

U Bord si Moossinstrumenter, fir de bis elo onerfuerschte Südpol vum Mound z’ënnersichen an och d’Landung fir d’Artemis 2.-Missioun ze preparéieren. Déi soll Enn 2024 starten a ronderëm de Mound fléien.

2026 sollen da fir d’éischt zanter 1972 Joer nees Astronauten um Mound landen .

D’laangfristegt Zil ass eng dauerhaft Präsenz um Mound an déi Ressourcen ze notzen. Et kéint een zum Beispill d’Waasser um Mound notze, fir Brennstoff zre produzéieren, erkläert de Marc Serres, Direkter vun der Luxembourg Space Agency. Domat kéint een dann um Mount Rakéiten a Satellitten optanken, wat den Trajet tëscht Mount an Äerd erliichtere géing. Dat wieren Ziler, déi tëscht 2030 an 2040 ugeduecht sinn, ma et misst ee kucke, wéi d’Situatioun sech entwéckelt.

Et ass eng international Weltraum- Course: 400 Missioune stinn an den nächsten 10 Joer un, schätzt ee beim ESRIC (European Space Resources Innovation Center) , bis ewell ass et 8 Länner gelongen, de Mount unzefléien, ronderëm ze fléien oder do ze landen.

An och Lëtzebuerg wëllt hei e Player ginn: 80 Entreprisen hei am Land befaassen sech mam Weltall, an der leschter Space-Enveloppe waren 250 Milliounen Euro. D’Space Agency suivéiert d’Aktualitéit mat Intressi, a schafft och zesumme mat enger japanescher Weltraumfirma. Enn des Joers soll u Bord vun enger Moundmissioun och e Rover sinn, deen zu Lëtzebuerg gebaut gouf.

Mam ESRIC gëtt et hei zu Lëtzebuerg och den éischten Innovatiousnzenter fir d’Ressourcen-Notzung am Weltall z’erfuerschen. Deemnächst fänkt mam «Space Ressources Accelerator» e Programm u, fir Privat Investisseuren an Acteuren aus der Industrie zesummen ze bréngen. Den Alexander Godlewski, Business Accelerator Officer: «Do geet et awer och ëm Innovatioun: also wéi kenne mir zesumme schaffen, andeems mir Recherche-Zentren deelen, Laboratoiren, wou een déi Technologien teste kann, déi op de Mound sollen».

Déi sougenannte Lunar Economy hätt e Potential vun 170 Billiounen Euro, ma nach kann een net genee chiffréieren, wéien Impakt et op d’Wirtschaft baussent dem Space-Secteur huet. Do schafft ee grad mam Statec un enger Method, fir deen Impakt ze definéieren, erkläert de Marc Serres.

Wann alles riicht leeft, dierft déi amerikanesch Rakéit de Mound a genee enger Woch erreechen, e grousse Schratt fir d’USA.