En Donneschdeg den Owend war d'Tréierer Police an d'"Granastraße" geruff ginn, well eng Fra vun engem Mann mat enger Schosswaff menacéiert gouf.

Wéi d'Police vun Tréier an engem Communiqué schreift, hätt sech bei den Ermëttlungen erausgestallt, datt et virun der Menace zu engem Sträit tëscht der 70 Joer aler Fra an dem Mann komm war. Nodeems den Täter eng Schosswaff op d'Fra geriicht hat a si mat de Wierder "ech schéissen dir de Kapp ewech" bedrot hat, ass hien an eng onbekannt Richtung geflücht.

Am Kader vun der Sich mat "staarke Forcen" hunn d'Beamten d'Adress vum Mann an der "Markusstraße" erausfonnt. Nodeems d'Wunneng lokaliséiert war an de Geforeberäich ofgespaart, gouf de 54 Joer ale Mann kuerz virun 23 Auer a senger Wunneng festgeholl.

D'Waff, déi beim Täter fonnt gouf, war der Police no eng "Drockloftwaff". Wéi genee dës Waff gesetzlech ageuerdent gëtt, muss nach gepréift ginn.