Zwee Teenager goufe wéinst der Schéisserei um Bord vun der Super-Bowl-Parad zu Kansas City ugeklot. Et gouf een Doudegen an 22 Blesséierter.

Déi zwee presuméiert Täter, déi allebéid ënner 18 Joer al sinn, gi wéinst dem Gebrauch vu Schosswaffen an dem Widderstand géint hir Festnam ugeklot, heescht et an enger Erklärung vum Geriicht.

D'Police hat am Virfeld schonn erkläert, datt d'Schéisserei wärend der Super-Bowl-Gewënner-Parad vun de Kansas City Chiefs d'Resultat vun engem Sträit gewiescht wier an näischt mat Terrorismus ze dinn hätt.

Eng drëtt Persoun, déi no der Schéisserei festgeholl gi war, gouf nees fräigelooss.

An enger Erklärung vum Familljegeriicht vun Jackson County heescht et e Freideg, datt mat weideren Ukloen ze rechnen ass, well d'Enquête vun der Police vu Kansas City géing weidergoen.