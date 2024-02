Wéi d'Famille-Geriicht aus dem Jackson-County a Freideg den Owend bekannt ginn huet, goufen 2 Jugendlecher elo ugeklot.

D'Uklo ass wéist "Besëtz vu Schosswaffen a Widderstand géint d'Festnam" erhuewe ginn. Et gëtt sech awer erwaart, dass weider Ukloen wäerten nokommen, dat well d'Ermëttlungen vun der Police zu Kansas City nach lafen.

Weider Informatioune goufen net publizéiert bis ewell. Persounen am Alter vu 17 Joer oder méi jonk ginn am Missouri jo typescherweis nom Jugendstrofrecht verurteelt. Dohier ginn och vill manner Informatiounen iwwert déi zwee Ugekloten publizéiert, wéi dat bei Erwuessenen de Fall wier. En drëtte Jugendlechen dee festgeholl gouf, ass nees op fräiem Fouss.

Bei der Parad vum Super Bowl-Gewënner zu Kansas City koum et jo e Mëttwoch zu enger Schéisserei, bei där eng Persoun gestuerwen ass, 22 Mënsche goufe blesséiert, dorënner och eng Partie Kanner. Grond fir des Eskalatioun soll der Police no e Sträit tëscht engem Grupp Leit gewiescht sinn. No de Schëss war Panik ënnert de Fans op der Parad ausgebrach.