Zwou jonk Touristinnen aus den USA wollten an sech d'Natur beim weltberüümte Schlass Neuschwanstein a Bayern genéissen...

Allerdéngs hunn déi 2 spéider Affer do den absolutten Horror erlieft. E Méindeg geet de Prozess um Landgericht Kempten un. Et geet ëm Vergewaltegung a Mord un enger 21 Joer aler Fra a versichte Mord un enger 22 Joer aler Fra, alle béid aus den USA. Och den Ugekloten, den Troy Philipp B., deen déi 2 Fraen komplett zoufälleg beim Schlass op engem Wanderwee getraff huet, ass en US-Amerikaner.

Allen dräi, esou de Procureur d'Etat, wieren op engem méi géie Wee ausgerutscht an no engem kuerze Gespréich zesummen zeréck a Richtung Marienbrücke getrëppelt. Wéi den Ugekloten hannert de Fraen getrëppelt ass, soll hien sech dozou decidéiert hunn, eng vun den zwou Fraen ze vergewaltegen an d'Affer ze stranguléieren, bis et dout wier. Op enger ofgeleeëner Plaz huet hien déi 21 Joer al Fra op de Buedem gehäit an ugefaangen se ze vergewaltegen an ze stranguléieren. Allerdéngs soll d'Frëndin vum Affer dunn agegraff hunn a wollt hëllefen. Kuerz drop koum et dunn zu engem Kampf tëscht deenen 3.

Dobäi soll den Ugekloten déi 22 Joer al Fra eng Schlucht erofgestouss hunn, dat ronn 50 Meter déif. D'Fra huet iwwerlieft, dat awer mat liewensgeféierleche Verletzungen. Dono soll hien dat 21 Joer alt Affer weider stranguléiert an dono vergewaltegt hunn. Dono soll hien d'Fra och den Hang erofgehäit hunn. Si ass un hire massive Blessure gestuerwen.

Dem Täter bléid eng liewenslaang Prisongsstrof wéinst Mord, Vergewaltegung, versichtem Mord a geféierlech Kierperverletzung. D'Ermëttler hu bei him och Kannerpornoen entdeckt a muss sech och dowéinst viru Geriicht veräntwerten.