Eréischt rezent krut den Donald Trump eng Strof vun 80 Milliounen Dollar, elo kënnt nach eng vun 350 Milliounen dobäi.

Hien hätt de Wäert vu sengen Immobilie- Firme kënschtlech opgeblosen,fir esou besser Konditioune fir Kreditter an Assurancen ze kréien. Dofir duerf hien ausserdeem 3 Joer laang keng Entreprise am Bundesstaat New York féieren.

Och dem Trump seng Jonge goufe verurteelt a musse jee 4 Milliounen Dollar bezuelen, si duerfen zwee Joer keng Firma am Staat dirigéieren. Opgeléist goufen dem Trump seng Entreprisen awer net.

An der Urteelsbegrënnung schreift d'Geriicht, den Trump hätt refuséiert, seng Feeler zouzeginn an en hätt souguer ugedeit, an Zukunft grad esou virun ze fueren. Dee Manktem un Asiicht wier scho bal pathologesch. Den Ex-President wëllt géint d'Urteel an Appell goen.