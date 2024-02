Och um zweeten Dag vun der Münchener Sécherheetskonferenz stoungen dës zwee Kricher am Mëttelpunkt.

Den ukrainesche President Selenskyj huet op en Neits seng westlech Alliéiert opgeruff, sengem Land méi Waffen ze liwweren. Dat virum Hannergrond vum ukrainesche Réckzuch aus der ëmkämpfter Stad Awdijiwka am Oste vum Land, deen eng symbolesch Victoire fir Russland duerstellt.

D'Ukrain hätt hirem Staatschef no wärend de bal zwee Joer, déi de Krich elo schonn dauer bewisen, dass si Russland zum Réckzuch zwénge kéint. Ma de kënschtleche Waffen-Defizit, deen et virun allem bei der Artillerie géing ginn, géif et dem Wladimir Putin erméiglechen, sech ëmmer nees un d'Intensitéit vum Krich unzepassen.

Beim zweete grousse Sujet, dem Krich am Noen Osten, huet et vum kataresche Ministerpresident Mohammed bin Abdulrahman al-Thani geheescht, dass d'Gespréicher iwwer eng Wafferou den Ament net grad villverspriechend wieren. Trotzdeem géif hien hoffen, dass et gläich zu engem deementspriechenden Accord komme géif.