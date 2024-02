Rafah läit jo am Süde vun der Gazasträif.

Wien Israel géing opfuerderen op dës Offensiv ze verzichten, déi géing eigentlech fuerderen dass Israel de Krich géint déi radikalislamesch Hamas misst verléieren, sou den israelesche Premier. Hien sot gläichzäiteg, dass d‘Offensiv wäert duerchgefouert ginn – och wann een géing een Accord fannen iwwer d‘Fräiloossung vun de Geiselen.

Dausende Leit sinn iwwerdeems géint den Netanjahu a seng Politik uechter Israel op d‘Stroossen gaangen. Vill Demonstranten hunn Neiwalen gefuerdert, anerer wëllen eng Wafferou an nach anerer hunn fir eng séier Fräiloossung vun de Geiselen manifestéiert.

Ägypten warnt iwwerdeems virun de Suitten vun enger Offensiv. Et kéint een net virausgesinn wat geschitt wann d‘Palestinenser aus der Gazasträif verdriwwen ginn, sou den Ausseminister op der Sécherheetskonferenz zu München. Ägypten hätt keen Plang fir weider palestinensesch Flüchtlingen. Och fir Israel kéint dat nei Sécherheetsrisiken bedeiten an et géing méi Onrou an déi ganz Regioun bréngen, sou de Minister.