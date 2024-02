De palestinensesche Premierminister Mohammed Schtaje huet d'Ëmsetze vun der Zwee-Staate-Léisung gefuerdert.

Et géing zanter 33 Joer iwwert Zwee-Staate-Léisung geschwat ginn, elo misst dat ëmgesat ginn. Donieft huet de palestinensesche Ministerpresident Israel gewarnt, ze versichen, mat enger Offensiv op Rafah Palestinenser aus Gaza an Ägypten ze verdreiwen a gefuerdert, d'Leit misste kënnen Heem goen an den Norden an den Zentrum vu Gaza. Ägypten géing och keen iwwert d'Grenz loossen, esou de Schtaje. Trotz internationalen Appeller hält Israel weider un der geplangter Buedemoffensiv zu Rafah fest, wou sech aktuell bal annerhallef Millioun Palestinenser ophalen. Dat huet de Premierminister Benjamin Netanjahu e Samschdeg den Owend nach ee mol kloer gemaach. D'Hoffnunge fir e Waffestëllstand ginn iwwerdeems ëmmer méi kleng. D'USA wëllen en neie Resolutiounsprojet am UNO-Sécherheetsrot blockéieren an d'kataresch Negociateuren hunn hire Pessimismus däitlech gemaach. Dem leschte Bilan vum Gesondheetsministère am vun der Hamas kontrolléierte Gaza no sinn 28.985 Mënsche bis elo an der Gazasträif ëm d'Liewe komm.

Der Weltgesondheetsorganisatioun no ass d'Nassar-Spidol zu Khan Yunis am Süde vu Gaza wéinst dem israeelesche Militärasaz do net méi operationell. Et wieren nëmmen nach 200 Patienten an der Klinik, an där virdrun Dausende Leit Schutz gesicht haten, schreift de WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus op X, fréier Twitter.

20 vun hinne missten dréngend an aner Spideeler bruecht ginn. Vun der israeelescher Arméi huet et geheescht, et hätt ee strikt Instruktiounen, de Fonctionement vum Spidol oprecht z'erhalen.