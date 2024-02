D'Afferzuel kéint awer nach weider klammen, warnt d'Police. Déi zwee Stämm waren am Héichland vu Papua-Neiguinea an e Kampf verwéckelt ginn.

D'Police geet dovunner aus, datt een nach weider Läichen an den Hecken an am Gestrëpp kéint fannen. Wéi et vun engem Spriecher heescht, wieren d'Leit wuel Affer vun engem Hannerhalt ginn.

E Sonndeg den Owend goufen d'Läichen an der Géigend vun der Stad Wabag fonnt. D'Police huet och matgedeelt, datt et Fotoen a Videoe soll ginn, déi vun der Plaz stamen. Hei ginn d'Läiche gewisen, wéi se nieft der Strooss Leien, ma och, wéi se op e Won geluede ginn. D'Autoritéite ginn dovunner aus, datt d'Stämm, Sikin Ambulin, a Kaekin mat anere Populatiounsgruppen hei uneneegerode sinn. Et solle Schosswaffen, wéi Stuermgewierer oder Schrotflënten, an den Asaz komm sinn. No dëser Dot gouf et och nach Kämpf an Ausernanersetzung an den Dierfer ronderëm.

Am Héichland vu Papua-Neiguinea kämpfe verschidde Clanen scho zanter Joerhonnerte géinteneen. Nodeem dës sech mat automatesche Waffen ekipéiert hunn, ass d'Zuel vun den Doudesaffer ëmmer weider geklommen, wat d'Gewalt nees méi ugeheizt huet. D'Täter gi ganz dacks enorm brutal vir, andeem si hir Affer folteren, verbrennen oder verstümmelen. Der Regierung ass et bis ewell net gelongen, d'Gewalt an de Grëff ze kréien. Et goufen zwar Zaldoten an der Regioun stationéiert, déi sinn awer géintiwwer de Kämpfer vun de Stämm däitlech an der Ënnerzuel. An och vun der Police heescht et, datt een net déi néideg Mëttel kritt, fir dëse Problem ze léisen.

Och an der Politik ginn dës Tëschefäll ëmmer nees genotzt. Esou fuerderen elo d'Géigner vum Ministerpresident James Marape, datt méi Police an der Regioun an den Asaz soll kommen an datt de Policepresident zerécktriede misst.

Aus Australien, wat vill vun de Poliziste vun der Nopeschinsel forméiert, heescht et, datt een d'Situatioun als "ganz beonrouegend" ugesäit. Australien a Papua-Neiguinea hunn e Sécherheetsofkommes ofgeschloss, mat deem déi iwwerlaascht Police an hirer Lutte géint de Waffenhandel soll ënnerstëtzt ginn. Australien huet dem nërdlechen Noper dann och elo nach weider Hëllefe proposéiert.

Papua-Neiguinea läit ronn 200 Kilometer nërdlech vun Australien. An Obwuel op der Insel vill Reserven u Gold, Gas an anere Mineralie ginn, lieft Mënscherechtsorganisatiounen no ronn 40 Prozent vun den 9 Milliounen Awunner ënnert der Aarmutsgrenz.