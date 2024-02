Betraff wiere Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn a Stuttgart.

Gestreikt sollt eigentlech eréischt vun en Dënschdeg de Moie 4 Auer u ginn. Am Laf vum Méindegmëtten ass dunn d'Noriicht koum, datt et duerch de geplangte Warnstreik schonns um Méindegowend zu enge sëllege Volle komm ass, déi gestrach goufen. Um Dréikräiz zu Frankfurt huet Lufthansa Dosende Flich ofgesot, virun allem Vollen an Europa.

Verdi huet de Streik deemno no vir verréckelt an d'Buedempersonal opgeruff, fir vun e Méindegowend 20 Auer un ze streiken. En Dënschdegmoie soll sech d'Buedempersonal am Passagéierbetrib deem dann uschléissen.

Dauere soll de Warnstreik bis e Mëttwoch um 7.10 Auer. Hannergrond sinn d'Tarifverhandlunge fir déi ronn 25.000 Mataarbecht vum Lufthansa Buedempersonal. No engem leschte Warnstreik leschte Méindeg hate sech d'Gewerkschaften an d'Patronat un den Dësch gesat, et konnt een sech awer net eenegen.

Lufthansa huet eegenen Aussoen no de Mataarbechter op d'mannst 10 Prozent méi Geld an eng steierfräi Primm vun 3.000 Euro, déi d'Inflatioun ausgläiche soll, ugebueden. Weider soll een och nach weider Leeschtungen, wéi eng méi héich Bedeelegung beim Däitschlandticket oder méi Vakanzegeld ugebueden hunn. Et wier eng Offer, déi änlech deem ass, wat d'Persounen am ëffentlechen Déngscht kréien. Dat wier Lufthansa no eng "substantiell Verbesserung".

Verdi no hätte 96 Prozent vun de Mataarbechter dës Propos ofgeleent. Kritiséiert gëtt déi däitlech ze niddreg Hausse vun der Paie par Rapport zu anere Beruffsgruppen, wéi d'Piloten, bei Lufthansa. Verdi an hir Membere fuerderen eng Hausse 12,5 Prozent, op d'mannst awer 500 Euro de Mount. Donieft gëtt dann och nach d'Primm vun 3.000 Euro gefuerdert.

De Chef vun de Verhandlunge fir Verdi Marvin Reschinksy bedauert déi weider Eskalatioun. Et wéilt ee bei der Gewerkschaft eng séier Léisung fir d'Personal an domadder och fir d'Passagéier. Et hätt ee gehofft, datt de Management nom leschte Streik zum Vernonft komm wier. Mat dësem Streik wëll ee weider Drock op déi nächst Verhandlungsronn e Mëttwoch maachen.

Lufthansa selwer gesäit de Streik als "net verhältnisméisseg". Et wier net de Wee vun der gemeinsamer Verantwortung an et wiere ronn 100.000 Fluchgäscht vun dësem Streik betraff. Dem Management no wier een der Verdi mat engem grousse Schratt entgéintkomm. Eng Decisioun kéint awer just um Verhandlungsdësch falen.