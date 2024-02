Aacht Méint nom Verbrieche hat e Méindegmoien de Prozess géint den 31 Joer alen US-Amerikaner Troy Philipp B. um Landesgeriicht Kempten ugefaangen.

Et geet ëm Vergewaltegung a Mord un enger 21 Joer aler Fra a versichte Mord un enger 22 Joer aler Fra, alle béid aus den USA. Am Ufank vum Prozess huet den Ugekloten d'Dot gestanen. Dem Geständnis no hätt hie kee Plang fir säin Handelen gehat a sech spontan dofir entscheet, säin Affer ze vergewaltegen. "Him war bewosst, dass si ouni Hëllef stierwe kéint, huet si trotzdeem zréck gelooss", seet säi Verdeedeger.

Allerdéngs ginn et Zweiwel un der Duerstellung vun der spontaner Vergewaltegung. D'Police huet nämlech eng sëllege Pornofilmer beim Ugeklote fonnt, an deenen asiatesch Frae gefesselt a vergewaltegt ginn.

Och de Besëtz vu Kannerpornografie huet den Ugekloten zouginn. Ënnert anerem hat hien en Dossier mat Fotoe vu senger klenger Schwëster, déi hien heemlech gemaach huet, seet en Ermëttler, deen als Zéien ausgesot huet.

Den Troy Philipp B. géing sech enorm schummen, deelt säi Verdeedeger mat. D'Dot géing him schwéier um Gewësse leien an hie wéilt sech bei der Famill vum Mordaffer entschëllegen.

Wat genau war geschitt?



Am Juni 2023 wollten zwou jonk Touristinnen aus den USA eigentlech d'Natur an der Géigend vum weltberüümte Schlass Neuschwanstein a Bayern genéissen. Allerdéngs hunn déi zwee spéider Affer do den absolutten Horror erlieft.

Wéi et vum Parquet heescht huet, war dat 21 Joer al Doudesaffer an hir 22 Joer al Begleederin dem 30 Joer alen Troy Philipp B. am Nomëtteg op engem Wanderwee begéint an hu sech him ugeschloss, fir zesummen op en Aussiichtspunkt ze trëppelen. Do hat den Täter déi 21 Joer al Fra dunn attackéiert.

Wéi hir 22 Joer al Frëndin dertëscht wollt goen, huet hie si d'Schlucht erofgestouss. Den Täter huet du versicht, déi 21 Joer al Fra sexuell ze attackéieren an huet si dunn och d'Kopp erofgestouss. Si ass ronn 50 Meter nieft hirer Frëndin gelant. Déi 22 Joer al Fra gouf just liicht blesséiert, hir Frëndin ass allerdéngs an der Nuecht un hire Blessure verstuerwen.

Dem Täter bléid eng liewenslaang Prisongsstrof wéinst Mord, Vergewaltegung, versichtem Mord a geféierlech Kierperverletzung. D'Ermëttler hu bei him och Kannerpornoen entdeckt a muss sech och dowéinst viru Geriicht veräntwerten.