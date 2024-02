Esou steet et an enger gemeinsamer Deklaratioun vun den EU-Ausseministeren, déi e Méindeg zu Bréissel zesummekomm waren.

Conseil vun den EU-Ausseministeren zu Bréissel / Reportage: Claudia Kollwelter

Nieft dem Krich an der Ukrain an am Noen Osten, war den Doud vum russeschen Oppositiounspolitiker ee vun den Haaptsujeten.

D'EU géif alles an d'Weeër leeden, fir d'russesch politesch Féierung an d'Autoritéiten zur Rechenschaft ze zéien, och duerch Sanktiounen, huet den EU-Aussebeoptraagten Joseph Borrell betount. D'EU géif d'russesch Autoritéiten donieft opfuerderen, eng onofhängeg an transparent international Enquête ze erméiglechen. Hien huet kloer Wierder fonnt iwwer d'Ëmstänn: "Ech mengen datt hei sinn d'Wierder: lues ermort an engem russesche Prisong vum Putin sengem Regime!

Fir un den Oppositiounspolitiker ze erënneren, gouf och decidéiert, d'Sanktiounsinstrument vun der EU fir d'Bestrofung vu schwéiere Mënscherechtsverstéiss ëmzebenennen. Dëst wäert an Zukunft "Nawalny-Santkiounsreegelung am Beräich vun de Mënscherechter" heeschen. D'EU-Ausseministeren hunn dann och decidéiert en neie Militärasaz am Roude Mier ze lancéieren a reagéieren domat op d'Attacke vun den Huthi zanter November op Schëffer am Roude Mier: "Dat war eng séier a robust Reaktioun op d'Behuele vun den Huthi, déi kommerziell Schëffer an der Regioun attackéieren."

26 vun de 27 Memberstaaten - ouni Ungarn - hunn en Accord ënnerschriwwen, fir op en neits den Appell un Israel ze maachen, d'Militäroffensiv a Rafah net ze lancéieren. Dem EU-Aussebeotraagten no, géif dat déi scho katastrophal humanitär Situatioun nach weider verschlëmmeren.