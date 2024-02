Déi fréier als Twitter bekannt Onlineplattform X huet de Kont vum Julia Nawalnaja, der Wittfra vum verstuerwene Kreml-Kritiker Alexej Nawalny gespaart.

Bis op déi üblech Meldung, déi um Profil vu gespaarte Konten optaucht ("Konto gespaart. X späert Konten, déi eis Reegele verletzen") goufe keng weider Grënn fir d'Läsche vum Nawalnaja hirem X-Kont genannt, dee réischt e Méindeg ageriicht gouf.

Eng Stonn drop gouf de Kont awer nees fräigeschalt.

D'Julia Nawalnaja hat hei e Video verëffentlecht, an deem si de Kreml dozou opgefuerdert huet, d'Läich vun hirem verstuerwene Mann auszehännegen: "Gitt eis dem Alexej seng Läich zeréck a loosst eis e wierdeg beäerdegen. Hënnert d'Mënschen net dorun, him Äddi ze soen", esou d'Nawalnaja am Video.

Och huet d'Wittfra de russesche President Wladimir Putin fir den Doud vun hirem Mann responsabel gemaach an annoncéiert, si géif dem Alexej Nawalny seng Aarbecht weiderféieren. De Spriecher vum Kreml, den Dmitri Peskow, huet hir Wierder als "absolut onbegrënnt Uschëllegunge géint de russesche Staatschef" bezeechent.

De 47 Joer ale Kreml-Kritiker Alexej Nawalny war zanter 3 Joer am Stroflager am russesche Kharp inhaftéiert, wou hien eng Prisongsstrof vun 19 Joer ofgesiessen huet. E Freideg haten d'Autoritéite säin Doud gemellt. Déi genee Grënn fir dëse sinn den Ament nach net gekläert.