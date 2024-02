Bei der Super-Bowl-Parad zu Kansas City war e Sträit eskaléiert, bei deem eng Waff gezu gouf an et zu der Schéisserei koum, bei där eng Fra gestuerwen ass.

22 Mënsche ware bei der Parad zu Kansas City blesséiert ginn, eng Fra koum ëm d'Liewen. Wéi d'BBC mat Recours op de Parquet matdeelt, goufen en Dënschdeg zwee Männer am Kontext vun der Schéisserei wéinst Mord ugeklot.

Wéi et vun der Procureure Jean Peters Baker vun Jackson County heescht, wier den Ugeklote Lyndell Mays beim Event an e Sträit geroden, wouropshin hie seng Waff gezunn hätt. Wärenddeem hätten och aner Spectateuren hir Waffen erausgeholl, dorënner och den zweeten Ugekloten Dominic Miller. De Parquet geet iwwerdeem dovun aus, datt et de Miller war, deen d'Lisa Lopez, eng 43 Joer al Radio-DJane, wärend dem Virfall erschoss huet. Wärend der Schéisserei goufen och de Miller an de Mays selwer ugeschoss a blesséiert.

D'Männer wieren, wéi d'BBC schreift, deemno wéinst Mord vum zweete Grad, arméierte kriminellen Handlungen an zwee Fäll an onerlaabtem Waffegebrauch ugeklot ginn.

Donieft waren eréischt d'lescht zwee Jugendlecher am Kontext vun der Schéisserei bei der Super-Bowl-Parad wéinst dem Verstouss géint d'Waffegesetz an dem Widderstand géint den Arrest ugeklot ginn.