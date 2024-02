E Mëttwoch ass de leschten Dag vun enger Unhéierung virum High Court zu London, wou sech den Julien Assange géint seng Ausliwwerung un d'USA wiere kann.

Fall Julien Assange / Reportage: Anne Wolff

De Vertrieder vun der US-amerikanescher Regierung soll elo seng Argumenter presentéieren.

D'Ausliwwerung gouf 2022 accordéiert, den Assange probéiert elo op en neits, dogéint an Appell ze goen. Sollt dat net geléngen, ass hien a Groussbritannien um Enn vu senge Méiglechkeeten ukomm.

Da bleift dem Investigativ-Journalist nëmmen nach den europäesche Geriichtshaff. Déi Decisioun muss Groussbritannien trotz Brexit eigentlech nach ëmmer respektéieren, well et d'Mënscherechtskonventioun ënnerschriwwen huet. Dem Julian Assange seng Fra Stella Assange an och Experte wéi de Viktor Dedaj zweiwelen allerdéngs dorunner, dass Groussbritannien eng Decisioun vum Europäesche Geriichtshaff berécksiichtege géing.

Ëm wat geet et?

De Fall Assange beschäftegt d'Ëffentlechkeet zanter iwwer 10 Joer: Vun 2010 un huet den Australier op senger Plattform WikiLeaks iwwer 700.000 geheim Dokumenter iwwer US-amerikanesch Asätz am Irak an Afghanistan publizéiert, déi Krichsverbriechen dokumentéieren. Dorënner war beispillsweis ee Video aus engem Helikopter, wéi amerikanesch Zaldoten am Juli 2007 op Zivilisten am Irak schéissen an doriwwer de Geck maachen.

An den USA gëtt den Assange wéinst Spionage ugeklot a riskéiert bis zu 175 Joer Prisong. Vun 2012 bis 2019 huet hie sech an der ecuadorianescher Ambassade zu London verstoppt, och fir enger Poursuite a Schweden wéinst Vergewaltegung z'entgoen. Déi Enquête gouf an Tëschenzäit agestallt.

2019 koum et zu engem Muechtwiessel am Ecuador an dem Assange säin Asyl gouf opgehuewen. Deemools sinn d'Biller ronderëm d'Welt gaangen, wéi d'Police de Mann aus der Ambassade dréit. Zanterdeems sëtzt den haut 52 Joer ale Mann am Héichsécherheetsprisong "Belmarsh", wou e méi wéi 20 Stonnen den Dag eleng ass. Déi Konditioune goufen ëmmer nees mat Folter verglach, de Gesondheetszoustand vum Assange ass an de leschte Joren ëmmer méi schlecht ginn. Hien ass dowéinst och aktuell net selwer viru Geriicht dobäi.

Firwat wiere Kritiker sech géint d'Ausliwwerung?

Dem Assange seng Fra Stella, mee och seng Affekote warne virdrun, dass den Assange kee faire Prozess an den USA erwaarde kann a schwätze vu politescher Revanche um Journalist. Dee riskéiert, de Prisong net z'iwwerliewen, wéinst Suicidegefor. Säin Affekot huet en Dënschdeg virun der Press drop higewisen, säi Client géing wéinst gewéinleche journalistesche Praktike verfollegt ginn, well en Informatioune publizéiert hätt. An den USA géing hien e flagranten Déni vu Justiz riskéieren.

Aktuell ginn och Vergläicher mam russeschen Oppositiounspolitiker Nawalny gezunn, dee virun e puer Deeg ënner mysteriéisen Ëmstänn an engem russesche Gefaangenelager gestuerwen ass.

Australien huet sech elo och ageschalt a rezent eng Motioun gestëmmt, déi d'Fräiloossung vun hirem Staatsbierger fuerdert: Dat Ganzt géing elo schonn ze laang daueren.

D'Virgoe vum Assange ass net onëmstridden, verschidden Zeitungen hunn sech mat him iwwerworf. Trotzdeem ass de Mann zu enger Symbolfigur am Kampf fir d'Pressefräiheet ginn. Amnesty International, aner Mënscherechtsorganisatiounen a Reporter ohne Grenzen fuerdere seng Fräiloossung.