Ënnerhändler vun Europaparlament a Memberstaaten hu sech Dënschdegowend drop gëeenegt, d'Standarde fir d'Loftqualitéit an der EU bis 2030 ze verschäerfen.

Industrieverbänn warne virun ze staarken Agrëff duerch d'Politik, fir Ëmweltorganisatioune geet dat neit Gesetz net wäit genuch. Sou bleiwen déi nei Uewergrenzen (10 Mikrogramm pro Kubikmeter fir sougenannte "Feinstaub" an 20 Mikrogramm pro Kubikmeter fir Stéckstoffdioxid) hannert de Recommandatioune vun der Weltgesondheetsorganisatioun WHO.

D'Standarde sollen op d'mannst all 5 Joer nei gepréift ginn. Falls ofzegesinn ass, datt e Memberstaat d'Ziler bis 2030 net erreeche kann, soll d'Méiglechkeet bestoen, d'Virgaben ëm 5 Joer ze verréckelen.

Der EU-Kommissioun no stierwen all Joer an Europa 300.000 Mënschen an Zesummenhang mat schlechter Loftqualitéit. De sougenannte "Feinstaub", Stéckstoffdioxid an Ozon gëllen dobäi als schiedlechst Stoffer.

D'Europaparlament wéi och de Rot vun den EU-Memberstaate mussen dem Gesetz elo zoustëmmen, ier déi eenzel Länner ufänken, dëst ëmzesetzen.