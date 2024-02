Virun 2 Joer huet Russland seng Invasioun an der Ukrain lancéiert, och wann den Ursprong vum Krich méi wäit zeréckläit.

D'Annektéierung vun der Krim (Mäerz-Juli 2014)

Den 18. Mäerz 2014 huet Russland déi ekonomesch a militäresch wichteg Hallefinsel Krim vëlkerrechtswiddreg besat an annektéiert. Ausléiser heivir waren déi sougenannten Euromaidan-Resultater an der Ukrain, déi zu Protester an der Gesellschaft a kuerz drop zum Ofdanke vun der ukrainescher Regierung gefouert huet. Deemools eng pro-russesch Regierung.

Op der Krim selwer huet sech virdrun d'Situatioun souguer nach weider verschäerft gehat, hei koum et zu engem arméierte Konflikt, deen a sech schonn als Ufank vum Krich an der Ukrain ka bezeechent ginn. Dëse Konflikt war zu deem Zäitpunkt nach regional op der Krim, dat wéi gesot no heftege Protester an der Ukrain géint déi pro-russesch Regierung. International gouf zu deem Moment wéineg intervenéiert, och wann de 27. Mäerz 2014 wärend der UN-Generalversammlung an enger Resolutioun déi territorial Integritéit vun der Ukrain festgehalen an de Referendum vu Russland, fir d'Krim z'annektéieren, als ongëlteg erkläert gouf.

Ënnert anerem och an der Ostukrain, am Donbass, koum et ëmmer méi zu Provokatiounen a militäreschen Eskalatiounen säitens pro-russesche Milizen an der Regioun, déi géint ukrainesch Zaldoten a fräiwëlleg Milize gekämpft hunn. D'Ofkommes vu Minsk Enn 2014 an Ufank 2015 huet net zu engem Waffestëllstand gefouert, et koum ëmmer nees zu lokale Konflikter mat ëmmer nees Provokatiounen duerch russesch Separatisten.

Ënnert anerem gouf an där Zäit, de 17. Juli 2014, eng Boeing vum Fluch MH17 iwwert der Ukrain ofgeschoss. 298 Leit am Fliger si gestuerwen, dorënner och eng Famill vu Réiser.

Russland positionéiert sech un der Grenz a lancéiert eng "Militäroperatioun" (Summer 2021 bis Februar 2022)

International huet de Konflikt an de Joren duerno manner Opmierksamkeet krut. Och wann d'Spannungen, virun allem op der Krim, ëmmer nach do waren. Am Summer 2021 huet Russland ugefaangen, ëmmer méi Truppen un déi ukrainesch Grenz ze positionéieren, huet zu deem Zäitpunkt awer dementéiert, d'Ukrain an iergendenger Form wëllen unzegräifen. D'USA, d'EU an aner Alliéierter hu kuerz virum Konflikt gréisser Sanktioune géint Russland decidéiert.

Deeg nodeems Russland weider militäresch massiv op der Grenz un Zaldoten opgestockt huet, ass d'Ukrain de 24. Februar 2022 an enger grouss ugeluechter Attack säitens der russescher Arméi ugegraff ginn. De russesche President Wladimir Putin schwätzt hei awer net vun engem Ugrëff, mä vun engem "militäresche Spezialasaz". Zil heivunner wier et Russland no, d'Ukrain ze "entnazifizéieren" an déi pro-russesch a russesch-sproocheg Populatioun an der Ukrain ze protegéieren. Konkret war et d'Zil, déi ukrainesch Regierung ze stierzen an duerch eng pro-russesch Regierung z'ersetzen.

De Versuch Kiew anzehuelen, massiv Zerstéierunge vun Charkiw a Mariupol (Mäerz-Mee 2022)

D'Haaptstad Kiew war och séier Zil vun der russescher Operatioun, Buedemtruppen sinn ënnert anerem aus Belarus aus an d'Land agedrongen, vill ukrainesch Unitéite waren an der Ostukrain stationéiert. Och wa Russland der Ukrain reng vun der Unzuel un Zaldote wäit iwwerleeë war, sinn d'Buedemtruppe ronn 30 Kilometer virun der Haaptstad gestoppt ginn. Wochelaang gouf probéiert, Kiew anzehuelen, attackéiert a bombardéiert, dat aus Norden, Westen an Osten. Ma ëm de 25. Mäerz huet déi russesch Offensiv sech ëm Kiew an Charkiw zeréckgezunn.

Nom Réckzuch koumen déi éischt Krichsverbriechen un d'Dagesliicht, virun allem d'Massaker vu Butscha, dat den 2. Abrëll entdeckt gouf. Charkiw an nach méi d'Hafestad Mariupol, goufe wärend dëser Ufanksphas vum Krich massiv zerstéiert. Am Süde vum Land dogéint, an deene wéineg bis keng ukrainesch Stellungen zu deem Moment waren, huet Russland ëmmer méi Regiounen a Stied ageholl, dorënner och Cherson.

Den 21. Mee konnt Russland d'Hafestad Mariupol no heftege Kämpf anhuelen an huet sech an de Méint duerno verstäerkt op Regiounen an der Oblast Luhansk konzentréiert. D'Regioun Luhansk am Südoste vun der Ukrain ass den 3. Juli 2022 komplett ënner russesch Kontroll gefall.

Am Mee 2022 huet dann och Schweden zesumme mat Finnland de Status als Member bei der Nato ugefrot, dat eben duerch déi geographesch Lag vu béide Länner zu Russland. Net méi spéit wéi déi nächst Woch wäert dat ungarescht Parlament iwwert d'Bäitriede vu Schweden entscheeden.

D'Atomkraaftwierk Saporischschja an d'Géigenoffensiv säitens der Ukrain (Juni - Oktober 2022)

Et ass dann och am Summer 2022, wou weltwäit d'Suerg ëm eng atomar Katastroph klëmmt, dat well d'Atomkraaftwierk Saporischschja Enn Juli ëmmer nees ënner Beschoss geréit, dat zënter Mäerz scho vu russeschem Militär besat ass. Déi international Atomenergie-Agence IAEA war ëmmer nees op der Plaz, fir d'Situatioun an d'Sécherheetslag vum Kraaftwierk am An ze behalen.

Ufank September 2022 ginn et déi éischt visibel Erfolleger vum ukrainesche Militär, dat andeem ënnert anerem d'Géigenoffensiv an der Regioun ëm Cherson prioriséiert gouf. An der Regioun Charik war d'Géigenoffsensiv säitens der Ukrain dann esou onerwaart héich, dass et hei ab dem 10. September a kuerzer Zäit zu gréisseren territoriale Victoirë koum. Bannent Deeg war d'Front bei Balaklija duerchgebrach an Uertschafte wéi Isjum a Kupjansk an der Oblast Charkiw oder Lyman an der Oblast Donezk goufe liberéiert. Och an eenzel Uertschaften zu Luhansk konnten déi ukrainesch Truppen virdrängen.

Den 8. Oktober war et déi wichteg strategesch Krim-Bréck, déi vun der Ukrain duerch e puer Explosioune beschiedegt gouf an sou d'Front ëm Cherson nëmmen nach schlecht konnt mat Waffen a Munitioun versuergt ginn.

D'Attack op d'Pipelinen Nordstream 1 an Nordstream 2 (Oktober - Dezember 2022)

De 26. September 2022 gouf d'Äerdgas-Pipeline Nord Stream 1 an 2 gesprengt. 3 vu 4 Sträng goufen hei komplett zerstéiert. Wien hannert der Sabotage stécht, ass bis haut onkloer, offiziell Resultater vun Ermëttlunge ginn et keng.

Enn Oktober war d'Situatioun op der Front agefruer. Russland ännert deels seng Strategie a gräift ëmmer méi dacks op Dronen zeréck, deels vum Iran geliwwert, fir domadder zivil Infrastrukturen an der Ukrain z'attackéieren. An deem Zäitraum sollen et bis zu 10 gréisser Welle mat all Kéier 100 Rakéite gi sinn, déi gläichzäiteg lancéiert goufen.

Um Terrain hunn déi ukrainesch Truppen am November weider Gewënner konnte verbuchen, dorënner d'Stad Cherson, déi ëmmer méi vun der Ukrain konnt ageholl ginn. Déi russesch Truppen hu westlech vum Floss Dnepr d'Gebitt vun der Oblast Cherson verlooss a gouf den 9. November 2022 komplett befreit.

Mëtt Dezember war och d'Stroumnetz vum Land Zil vun den Attacken. Heibäi koum et zu deels massive Stroumausfäll am ganze Land. Fir d'Netz net z'iwwerlaaschten, goufen a munche Phasen, och ëm d'Chrëschtdeeg, e puer Milliounen Ukrainer net méi mat Stroum versuergt.

Zéi Kämpf, vill Verloschter, wéineg Progrès um Terrain (Januar - Mäerz 2023)

Am Donbas huet op der anerer Säit d'Offensiv säitens Russland an dem ëmmer méi wichtege Wagner-Grupp op d'Stad Bachmut net zum Succès gefouert. Béid Säiten hunn an dëser Zäit wéineg Progrès, dofir awer héich Verloschter um Terrain missten astiechen, dat souwuel materiell, wéi och wat d'Doudesaffer bei den Truppe betrëfft.

Ufanks vum neie Joer goufen d'Kämpf ëm d'Stad Bachmut, westlech vu Luhansk, weider héichgehalen. D'Verloschter waren héich, ma weder Russland nach d'Ukrain konnten an den éischte Méint vum Joer 2023 substantiell Progrèse maachen. De Wonsch vum President Wladimir Putin, bis Enn Mäerz déi zwou ukrainesch Oblasten Donezk a Luhansk komplett anzehuelen, war zu dem Moment schonn net méi ze realiséieren. Wärend der selwechter Zäit ass och de Westen ëmmer méi aktiv ginn an huet der Ukrain ëmmer méi Waffeliwwerungen zougesot. Besonnesch gefrot waren hei modern Kampfpanzeren an natierlech déi néideg Munitioun. En Mäerz 2023 goufen dës Liwwerungen och tatsächlech ëmgesat.

Dat russescht Militär ass wärend där Zäit och siichtbar geschwächt ginn, eppes, dat sech an de Méint virdrun och schonn deelweis op verschiddene Plazen ofgezeechent hat.

Bachmut gëtt vu Russland ageholl an d'Sprengung vum Kachowka-Staudamm (Abrëll - Juni 2023)

Den 18. Mee 2023 konnt de russesche Söldner-Grupp Wagner, d'Stad Bachmut quasi komplett anhuelen.

De 6. Juni 2023 gouf de Kachowka-Staudamm gesprengt, d'Anlag déi um Floss Dnipro louch, gouf mat Hëllef vun enger Explosioun zerstéiert, den Damm war gebrach an et koum an der Regioun zu Iwwerschwemmungen. Souwuel Russland, déi den Territoire zu deem Zäitpunkt kontrolléiert hunn, wéi d'Ukrain geheie sech géigesäiteg vir, fir dës Attack responsabel ze sinn.

Eng am Virfeld annoncéiert a laang erwaarte Géigenoffensiv säitens der Ukrain gouf et Ufank Juni, dat mat Fronten ëm d'Stad Bachmut, an der Oblast Saporischschja selwer an nach eemol speziell un der Grenz am Süde mat der Oblast Donezk. Bis an den Hierscht hat den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj vir, hei gréisser Progrèsen z'erzilen. Dat ass net gelongen.

Den Opstand vum Wagner Grupp an d'Enn vum Weess-Accord (Juni - September 2023)

Vum 23. bis de 24. Juni 2023 koum et zum Opstand säitens dem Wagner Grupp a Russland. Haaptmann dohannert war de Jewgeni Prigoschin, de Chef vun der selwer ernannter paramilitärescher Organisatioun Grupp Wagner. Ënnert anerem wollt hien de russesche Verdeedegungsminister Sergei Schoigu an de Chef vun der Arméi, de Waleri Gerassimow vun hiren Ämter ofsetzen a soll e "Marsch vun der Gerechtegkeet" op Moskau geplangt hunn, sollt dëst net passéieren. Kuerz drop gouf dëse Marsch ofgebrach, de Prigoschin koum a Belarus ënner, seng Ënnerstëtzer si stroffräi bliwwen.

Ënnert bis ewell ongekläerte Grënn ass de Prigoschin, de militäresche Koordinateur Dmitri Utkin a weider Leit vum Grupp genee 2 Méint méi spéit, nämlech den 23. August 2023 bei engem Fligeraccident an der Oblast Twer ëm d'Liewe komm.

Ëm den 18. Juli da koum et dann zum Auslafe vum wichtege Weess-Ofkommes, dat Russland gekënnegt hat. Kuerz drop huet Russland Loftattacken op déi ukrainesch Häfen Odessa a Reni lancéiert. Geziilt Siloe mat Weess a Lageren mat Liewensmëttel goufen hei systematesch zerstéiert.

Mat der Schoul-Rentrée a Russland gouf fir den Hierscht 2023 an alle Schoulen praktesche Militär-Unterrecht agefouert.

Vill Drone kommen an den Asaz, héich Verloschter op béide Säiten (September - Oktober 2023)

Enn Summer an Ufank Hierscht 2023 kommen ëmmer méi Dronen an den Asaz, dat vu béide Säiten.

Den 1. September schwätzen d'USA vu gréissere Succèse säitens der ukrainescher Géigenoffensiv, ma kuerz drop, de 4. September, reecht den ukrainesche Verdeedegungsminister Oleksij Resnikow säi Récktrëtt beim ukrainesche President Selenskyj an.

An den Oktober-Méint, kënnt et ëmmer nees zu Rakéiten- an Dronen-Attacken op Wunnhaiser an Infrastrukture wéi Spideeler oder Schoulen.

Den 13. Oktober 2023 koum et zu Gefechter an der Oblast Donezk. Virun allem am Norden an am Süden konnt Russland hei Terrain guttmaachen, ma och hei waren déi materiell a mënschlech Verloschter grouss. Och d'Stad Kupjanks gouf probéiert anzehuelen. Iwwerdeems mellt d'Ukrain ëmmer nees Attacken op russesch Schëffer bei Sewastopol, dat mat Hëllef vu Séidronen.

Waffeliwwerungen, Attacken op Infrastrukturen, Putin um G20-Sommet (Oktober - Dezember 2023)

Zäitgläich gëtt d'Ukrain ëmmer méi ofhängeg vu Liwwerungen vu méi moderne Waffen, dat säitens der EU an den USA. Ënnert anerem kritt d'Ukrain Mëtt Oktober sougenannten M39-ATACMS-Rakéiten. Dës goufen ënnert anerem bei Attacken op besate Stied wéi Luhansk a Berdjansk agesat. den 31. Oktober 2023 koum et zu der wuel gréisster Attack op Stied an Dierfer säitens Russland, dat op 118 Uertschaften an 10 ukrainesche Regiounen. 4 Mënsche koumen hei ëm d'Liewen, 14 Persoune goufe blesséiert.

Den 22. November huet de Wladimir Putin déi éischte Kéier no 2 Joer nees op engem G20-Sommet deel geholl, wann och just a virtueller Form. Hie gehäit hei der Ukrain vir, sech de Verhandlungen fir e Waffestëllstand ze verschléissen. E Réckzuch vun de russeschen Truppen, wéi vun der ukrainescher Säit als Konditioun fir Verhandlunge gefuerdert, refuséiert de Putin zënter dem Ufank vum Krich.

De 27. November 2023 annoncéiert Finnland, dass de leschten Iwwergang mat der Grenz zu Russland zougemaach gouf. Migranten aus dem Noen Osten an Afrika gouf jo mat Hëllef vu Russland gehollef, speziell dës Grenz ze notzen, fir an d'Land eranzekommen.

Enn Dezember sinn et virun allem russesch Attacken an der Oblast Cherson an op d'Stad Charkiw, déi ëmmer nees fir Doudesaffer a Blesséierter suergen.

Austausch vu Gefaangenen an Asaz vu Rakéiten aus Nordkorea (Januar 2024)

Wéi ëmmer nees an der Vergaangenheet, koum et den 3. Januar 2024 no ville Méint nees zu engem Austausch vu Gefaangenen. Zënter Ufank vum Krich goufen esou schonn iwwer 2.800 Mënschen aus der Gefaangenschaft befreit. Iwwer 4.000 ukrainesch Zaldote sollen aktuell nach gefaange sinn.

Am Januar hunn d'USA gemellt, dass Russland bei jéngsten Attack och Rakéiten aus Nordkorea asetzt. D'Wall Street Journal huet matgedeelt, dass Russland och Kuerzstreckerakéiten vum Iran kafe wéilt, fir esou d'Infrastrukturen an der Ukrain nach méi verstäerkt unzegräifen.

Den 18. Januar grënnt Frankräich, Däitschland a weider 20 Länner zu Paräis eng Artillerie-Koalitioun fir d'Produktioun vu Munitioun a Rakéiten unzekuerbelen a sou engem massive Mangel u Munitioun an der Ukrain entgéintzewierken. Ënnert anerem huet Frankräich annoncéiert, nach 78 CAESAR-Artilleriesystemer matzeliwweren.

Hëllefe fir d'Ukrain a Problemer, fir de Budget duerch den US-Senat ze kréien (Februar 2024)



Den 1. Februar 2024 goufe sech d'EU-Memberlänner eens fir d'Ukrain finanziell ze ënnerstëtzen. Gläichzäiteg gouf matgedeelt, dass déi zougesoten 1 Millioun Schoss fir d'Artillerie net wéi geplangt Enn Mäerz, mä Enn dës Joer réischt kënne geliwwert ginn.

D'Waffeliwwerungen aus den USA gi vum US-Senat ëmmer méi kritiséiert an a Fro gestallt. E entspriechende Gesetzesentworf vum 7. Februar krut op Grond vum Réckhalt vun der Republikanescher Partei net méi déi néideg Majoritéit.