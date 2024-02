D'UNICEF alertéiert, well ëmmer méi Kanner a schwanger Fraen, grad wéi Fraen déi nieren, a Gaza net genuch z'iessen hunn.

Am meeschte Suerge géing ee sech maache wéinst der Situatioun am Norde vun der Gazasträif, wou ee vu 6 Kanner ënner 2 Joer ënner akuter Ënnerernierung leide géingen, heescht et an engem Communiqué vun e Mëttwochmëtteg. Dat géing aus engem neie Rapport ervirgoen, "Nutrition Vulnerability and Situation Analysis - Gaza". D'Donnée wieren am Januar erhuewe ginn, sou dass ee misst dovun ausgoen, datt d'Situatioun sech nach verschlëmmert hätt.

Am Norde géingen zanter Woche quasi keng Hëllefe méi ukommen. Zu Rafah am Süde vu Gaza, wou méi Hëllefen disponibel sinn, wieren och 5 Prozent vun de Kanner ënner 2 Joer akut ënnererniert. Virum Ausbroch vum Krich wieren nëmmen 0,8 Prozent vun de Kanner ënner 5 Joer a Gaza akut ënnererniert gewiescht. D'Gazasträif wier kuerz virun enger Explosioun vu Stierffäll vu Kanner, déi kéinten evitéiert ginn, déi elo schonn op engem insupportabelen Niveau wieren, esou den Directeur adjoint vun der Unicef Ted Chaiban.