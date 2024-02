Wisou et zum Ongléck komm ass, ass bis ewell nach net gewosst.

E Mëttwoch ass zu Lochem am Oste vun Holland eng Bréck, déi am Bau war, an de Koup gefall. Zwou Persoune sinn ëm d'Liewe komm an zwou weider Persoune si blesséiert ginn. Dat hunn d'Autoritéiten e Mëttwoch matgedeelt.

Wéi et vun der Autoritéit fir Aarbechtsschutz op X heescht, wier et beim Bau vun enger Bréck zu engem Industrieaccident komm. "Leider sinn zwee Mënsche gestuerwen an zwee weiderer goufe blesséiert." Wéi et heescht, wier d'Bréck iwwert e Kanal zu Lochem gebaut ginn. Deeler vun hir wieren op Mënsche gefall. Zum Zäitpunkt vum Ongléck wiere vill Aarbechter op der Plaz gewiescht, si géifen elo psychologesch betreit ginn.

Engem Mediebericht no wieren d'Aarbechter dobäi gewiescht, fir de Bou vun der Bréck opzeriichten, wéi d'Ongléck geschitt ass. "Op eemol gouf et e grousse Knall", sou e Reporter vun der Lokalzeitung "De Stentor". "De ganze Bou huet ugefaange mat schwéngen. Dunn ass dat ganzt Konstrukt no ënne gefall. Mir hunn zwee Aarbechter gesinn, déi erofgefall sinn."

Op der Plaz waren och vill Leit, déi sech d'Aarbechten ugekuckt hunn, si waren der Noriichtenagence ANP no extra fir d'Bauaarbechte bei de Kanal komm. D'Autoritéiten hätten am Virfeld ugekënnegt, datt e Mëttwoch mat der Konstruktioun vun der Bréck géing ugefaange ginn.

Op der Plaz war och de Manager vum Projet Max Schurink vun der Provënz Gelderland, an där de Chantier läit. Hie wier "extrem geschockt", sou d'Schurink géintiwwer der Zeitung "De Stentor". D'Sécherheetsbestëmmungen an d'Aarbechtskonditiounen um Chantier wieren an der Rei gewiescht. Et sollt elo net iwwert d'Ursaache spekuléiert ginn a léiwer de Betraffene geduecht ginn. "Et ass schonn esou dramatesch genuch", sou nach de Schurink.