No Medierecherchen iwwert d'Opbereede vu Mineralwaasser a Frankräich huet d'Verbraucherschutzorganisatioun Foodwatch zwee Konzerner verklot.

Déi zwee Konzerner Nestlé a Sources Alma hätten d'Konsumentinnen an d'Konsumenten "getäuscht, ofgezockt a bedrunn", sou d'Ingrid Kragl vu Foodwatch Frankräich e Mëttwoch. "Kee steet iwwert dem Gesetz, och kee multinationale Konzern wéi Nestlé." D'Plainte wéinst Verstouss vun EU-Virschrëfte gouf zu Paräis agereecht.

D'Zeitung "Le Monde" hat Enn Januar gemellt, datt den Nestlé-Grupp an aner Produzente vu Mineralwaasser am Verdacht stinn, Quellewaasser op illegal Aart a Weis desinfizéiert ze hunn. Nestlé hat zouginn, dës Technike benotzt, mä antëscht gestoppt ze hunn. Dozou hu beispillsweis d'Desinfektioun mat Ultravioletten- an Aktivkuelefilter gezielt.

Dës Verfare si fir Leitungswaasser duerchaus erlaabt, net awer fir Quelle- a Mineralwaasser, dat als natierlech rengt Waasser däitlech méi deier verkaaft gëtt. "D'Zil war ëmmer, d'Liewensmëttelsécherheet ze garantéieren", sou Nestlé. D'Waasser vun de betraffene Marken, zu deene Perrier a Vittel zielen, géif mëttlerweil net méi behandelt ginn.

Foodwatch wëllt mat der Plainte och d'Roll vum franséische Staat klären - de Berichter no war d'Regierung spéitstens zanter 2021 iwwert d'Praktiken informéiert. Eng Enquêtëkommissioun huet 2022 confirméiert, datt déi illegal Desinfektioun wäit verbreet wier. De Rapport gouf allerdéngs no publizéiert.

Foodwatch huet erkläert, Paräis hätt weder déi Europäesch Kommissioun nach d'Memberstaaten iwwert déi net-konform Produiten informéiert. D'Organisatioun huet dofir d'EU-Kommissärin fir Gesondheet a Liewensmëttelsécherheet, Stella Kyriakides, eng Stellungnam gefuerdert.