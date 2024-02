En Donneschdeg ass de 729. Dag vun der russescher Invasioun vun der Ukrain. 729 Deeg, datt d'Ukrain duerhält. Ma zu wat fir engem Präis?

Zéngdausenden Zaldote sinn zanter dem Ufank vum Krich gefall. Dausenden Ziviliste sinn ëm d'Liewe komm. Fir iwwer 43 Milliounen Ukrainer huet de Krich hiren Alldag vun engem Ament op deen aneren op d'Kopp gehäit. De Jeannot Ries ass den Ament zesumme mam Kameramann Arnaud Serexhe fir RTL an der Ukrain. Kuerz virum zweete Joresdag huet hien zu Kiew den Iwwersetzer Dmytro Nazarenko getraff. Mat virop der Fro, wéi de Krich d'Liewe vun de Mënschen op d'Kopp gehäit huet.

Den Dmytro Nazarenko ass ganz nodenklech. Hien huet zanter dem Ufank vum Krich d'Ukrain net verlooss. Un déi éischt Stonnen erënnert hie sech, wéi wann et gëscht gewiescht wier.

Angscht, Onsécherheet hunn déi éischt Woche markéiert. Den Dmytro Nazarenko ass fir eng Zäit un d'polnesch Grenz geplënnert, op Lwiw, iert et hien zeréck an d'Haaptstad gezunn huet. Iwwerdeems seng Fra an Däitschland schafft, këmmert den Iwwersetzer sech zu Kiev ëm säi Fils an ëm d'Elteren. Virun allem wieren et d'Elteren, déi d'Land guer net wéilte verloossen. Et hätt awer keen domat gerechent, datt de Krich esou laang dauert, seet den ukraineschen Iwwersetzer.

De Krich huet dem Ukrainer, deen a Russland gebuer gouf, säi Liewen op d'Kopp gehäit. U sech sollt de passionéierte Seegler den Ament am Kader vun der Ocean Globe Race ëm d'Welt seegelen. Dës Course ass am September ugaangen an hie misst eigentlech dobäi sinn. Duerch de Krich ass dat awer net méiglech.

E Retour zur Normalitéit, en Enn vum Krich ass aus der Siicht vum Dmytro Nazarenko net en Vue. Sou laang Russland genuch Zaldoten a Krichsmaterial hätt, géif de Krich weidergoen, seet den Ukrainer.

Wéi ganz vill Ukrainer leet den Dmytro Nazarenko e grousse Wäert drop, d'Truppen un der Front ze ënnerstëtzen. Amplaz owes an e Restaurant ze goen, spent hien dat Geld. Erausgoe seet him näischt. D'Stëmmung wier sou wéi sou gedréckt.