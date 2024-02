Op en Neist huet d'Gewerkschaft Verdi zu Streiken am ëffentlechen Transport opgeruff an dat a ganz Däitschland ausser a Bayern.

Betraff ass vum sougenannte "Wellen-Streik" de regionalen ëffentlechen Transport, dat heescht Busser, Zich, Tram a Metro. Sämtlech Mataarbechter sollen hir Aarbecht néierleeën, sou den Appell vu Verdi en Donneschdeg. Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg an d'Saarland hu schonn zougesot. Och aus anere Bundeslänner erwaart ee sech an den nächste Stonnen oder Deeg Signaler, ob sech bedeelegt gëtt. Den Haaptstreikdag wäert den 11. Mäerz sinn.

Ënnerstëtzt gëtt Verdi och nees vu Friday for Future, déi deen Dag gläichzäiteg zu hirem Klimastreik opruffen.

Mam "Wellen-Streik" , dee vun e Méindeg bis e Samschdeg dauere soll, gëtt Drock op déi aktuell Tarifverhandlunge fir déi ronn 90.000 Mataarbechter vum kommunalen ëffentlechen Transport gemaach. Betraff sinn deemno 130 regional Formen.

An de Verhandlunge geet et haaptsächlech ëm d'Verbessere vun den Aarbechtskonditiounen an en Entlaaschte vun de Beschäftegten. Den 2. Februar scho war et zu regionale Streike komm, bei deene sech Fridays for Future ugeschloss haten, ma d'Employeure wieren "nach ëmmer net bereet, d'Fuerderungen z'erfëllen an de Mataarbechter entgéint ze kommen". Domat wier e Streik net z'ëmgoen, sou d'Verdi-Vizecheffin Christine Behle.