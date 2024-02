De fréiere Kanzler vun Éisträich ass vum Landgeriicht Wien wéinst Falschausso verurteelt ginn.

"Seele war e Fall vu Falschausso sou kloer gelagert", sot den Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic a sengem Plädoyer zu Wien. De fréiere Regierungschef hätt am Géigesaz zu sengen Aussoen virun der Ibiza-Enquêtëkommissioun kloer aktiv Afloss op d'Nominéierung vum Chefposte bei der Staatsholding Öbag geholl, dat zu Gonschte vum Thomas Schmid. De Kurz hätt sech am allgemengen a senger Regierungszäit e Veto- an Duerchgrëffsrecht bei Personaldecisioune geséchert, esou d'Uklo weider.

De Sebastian Kurz huet dat ëmmer dementéiert.

Um Freideg gouf hie vum Landgeriicht Wien zu enger Prisongsstrof vun 8 Méint op Sursis verurteelt.