Scho virun der Ouverture vum Salon de l'agriculture zu Paräis koum et zu deels gewaltsame Protester géint de franséische President Emmanuel Macron.

Bei der Arrivée vum President beim Salon de l'agriculture sinn d'Baueren duerch d'Barrikade gebrach, fir de Macron zur Ried ze stellen.

Wéi et vun AFP-Journalisten op der Plaz heescht, wiere Membere vun de Bauereverbänn FNSEA, Jeunes agriculteurs a Coordination rurale mam Sécherheetspersonal unenee geroden, wéi dëst hinnen de Wee bei de Staatschef verspäre wollt. Séier waren awer eng sëllege Polizisten op der Plaz, fir hinnen ze hëllefen, d'Demonstranten zréckzedrängen.

Sëllege Baueren hunn iwwerdeem hirem Onmutt mat Beleidegunge Loft gemaach an de Récktrëtt vum Emmanuel Macron gefuerdert. "D'Juegd op de Macron ass op", war ee vun den Aussoen.

Bei engem Treffen tëscht de Cheffe vun de Bauereverbänn an dem franséische President huet de Macron d'Baueren zur Besënnung opgeruff. D'Foire misst "roueg verlafen". Ausserdeem huet de Staatschef awer och betount, datt net z'erwaarde wier, datt d'Regierung "an e puer Stonnen eng Äntwert op dës Kris an der Landwirtschaft" liwwere géing.

Gläichzäiteg huet de Macron en Treffe mat "alle Gewerkschaftsorganisatiounen an alle landwirtschaftleche Secteuren" annoncéiert. Dëst soll an dräi Wochen am Elysée Palais sinn.

Schonn zanter Woche protestéieren d'Baueren uechter Europa. Och a Frankräich hu si deeglaang Autobunne blockéiert. Nodeems d'Regierung den Demonstrante mat engem Hëllefspak an Héicht vu 400 Milliounen Euro an enger Reduktioun vun den administrativen Oploen entgéint koum, haten d'Protester ofgeholl. Donieft huet och d'EU-Kommissioun zu Bréissel d'Virschrëfte fir e Mindestundeel u Broochland op Ackerflächen an der EU gelackert.