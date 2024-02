De Jeannot Ries an Arnaud Serexhe sinn elo bal eng Woch an der Ukrain. Et ass elo genee 2 Joer hir, dass Russland säin Noper iwwerfall huet.

2. Joresdag Ukrain-Krich: De Jeannot Ries bericht aus der Ukrain

"D’Ukrainer si midd", esou beschreift de Jeannot Ries d’Stëmmung um 24. Februar 2024, 2 Joer nom Ufank vum Krich. "Mir sinn zum Beispill elo haut laanscht e Kierfecht gefuer. Do ware ganz vill Leit bei der Entrée, et goufe frësch Blumme verkaf. Dat heescht d'Leit gedenken haut engersäits den Affer vun deenen zwee Joer Krich an am Kapp hu se natierlech ganz einfach och d'Gedanke ronderëm d'Zukunft, well keen Enn vun deem ganze Konflikt en vue ass."



Alldag zu Kiew

Am Prinzip wier den Alldag op de Stroosse vu Kiew iwwerraschend normal, erkläert de Jeannot Ries live e Samschdeg am Moiesjournal um Radio aus der ukrainescher Haaptstad. Et wier wéi an all den europäeschen Haaptstied: moies Stau op de Stroosse fir op d'Aarbecht an d'Geschäfter sinn op.

"Do wou ee spiert, datt een awer an engem Land ass, wou Krich ass, dat ass wann et Owend gëtt, wa Leit iwwerhaapt an e Restaurant ginn. Ganz vill Ukrainer hu mer och gesot, 'mir hunn eigentlech net vill Loscht erauszegoen, déi ass ons vergaangen elo mat der Zäit'."

Fridden, mä zu wéi engem Präis?

Nach am Dezember gouf e Sondage gemaach, wou sech nëmmen eng Minoritéit bereet erkläert, ukrainesch Territoiren opzeginn, fir am Géigenzuch eng Zort Fridde mat der Ukrain anzegoen.

Déi russesch Arméi géif den Ament groussen Drock op d'Front ausüben, esou d’Aschätzung vun der Plaz. D'Ukrainer géife mat engem enormen Engagement kämpfen.

De Jeannot Ries zesumme mam Arnaud Serexhe an der Ukrain. / © RTL De Jeannot Ries zesumme mam Arnaud Serexhe an der Ukrain. / © RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

All d'Reportagë vum Jeannot Ries an Arnaud Serexhe aus der Ukrain