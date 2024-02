Zwee Joer Krich hannerloossen hir Spueren a fir d'Ukrain gëtt et ëmmer méi schwéier, genuch Munitioun ze kréien an Zaldoten ze rekrutéieren.

A sengem zweete Joer riskéiert de Krich an der Ukrain an enger Sakgaass unzekommen, dat war d’Uso am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg op den Dag genee virun engem Joer. Um zweete Joresdag da vun der russescher Invasioun huet sech dat confirméiert. Der Ukrain feelt et u Munitioun an et gëtt schwéier, nei Zaldoten ze rekrutéieren. U wat et net feelt, ass um Wëllen, dee Krich ze gewannen, well der Natioun hir Existenz dorun hänkt.

Avdiivka ass eng vu ganzen zwou Uertschafte, nieft Bachmut, déi den ukrainesche Militär huet missen opginn bannent dem zweete Joer Krich. Et ass net d’Welt, mä nawell stinn den Ament d’Aussiichte schlecht fir Kiew. Aus eben de Grënn, dass et un Artilleriemunitioun happert, dass et schwéier gëtt, nach genuch capabel Leit ze fannen, fir anzezéien, an dass d’Ënnerstëtzung vum Westen, och déi materiell, ënnert dem Stréch awer ufänkt, mat bréckelen.

Dorënner ännert och déi aktuell illuster Presenz, gutt 700 Kilometer wäit ewech vun der Front zu Kiew näischt. Von der Leyen, Trudeau, Meloni, de Croo waren do a kruten och de Flughafe vun Hostomel gewisen, op deem dat russescht Militär de 24. a 25. Februar 2022 an der Schluecht stoungen. D’EU, Kanada, Italien an d’Belsch ware stellvertriedend fir all déi aner Natiounen oder Institutiounen, déi den Aggressiounskrich vu Russland géint eng onofhängeg Natioun net einfach guttheeschen oder kënnen acceptéieren.

An Zukunft sinn d’Wierder "onofhängeg" an "Ukrain" net méi ze trennen, seet den ukrainesche President Wolodymyr Selsenskyj. Mir kämpfen dorëms. Zanter 730 Deeg vun onsem Liewen. A mir wäerte gewannen, um beschten Dag vun onsem Liewen.

De Putin hat gemengt e kéint séier strategesch Ziler anhuelen. De russesche Militär hat probéiert de Flughafe vu Hostomel hei ze kréien. An direkt Kiew duerno, resuméiert de kanadesche Premier Justin Trudeau. Mä mir stinn haut hei, well si sech geiert hunn. De Putin huet sech a ville Saache geiert.

Déi italieenesch Premierministesch Giorgia Meloni lueft d'Ukrainer fir hire Kampf: Hei ass déi heroesch Resistenz vum ukrainesche Vollek ugaangen. Hei huet dem Putin säi Plang feelgeschloen, fir eng demokratesch gewielte Regierung bannent Deeg duerch Marionetten z’ersetzen, déi seng Uerderen duerchféieren.

Den Alldag ass wuel en aneren fir vill Leit, mat anere Gedanken zum Deel. Zwee Joer si laang, all Dag ginn Ukrainer bäigesat, déi fir hiert Land hiert Liewe gelooss hunn, oder einfach Ziviliste waren, zum falschen Ament op der falscher Plaz. D’Ukrain hat d’Welt iwwerrascht mat der staarker Resistenz, mä d’Land geet elo an en drëtt Joer Krich géint Russland eran a wierkt awer vulnerabel.