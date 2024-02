De Lëtzebuerger Deputéierten ass mat enger gréisserer Delegatioun op Kiew gereest an huet do ganz verschidden Andréck gesammelt.

"Mir hunn net genuch d'Alarmklacken héieren, déi verschidde Baltesch Länner säit laangem lauden. De Feeler ass net elo geschitt, ma virun 10 bis 20 Joer", dat sot de fréiere Member vum EU-Parlament an aktuellen CSV-Deputéierte Christophe Hansen.

Den traurege Joresdag vum Krich ass zu Kiew roueg verlaf, de leschte Loftalarm gouf et e Freideg géint 22 Auer. E Samschdeg da sinn vill Ukrainer un d'Griewer vun hiren am Krich gefalene Familljememberen oder Frënn gepilgert, fir hinnen ze gedenken. D'Populatioun am Land ass dem Krich midd a si wënsche sech Fridden, dat awer net zu egal wéi engem Präis. Aktuell si 17 Prozent vum Terrain vun der Ukrain vum russeschen Aggresseur besat.

D'Solidaritéit aus dem Westen ass nach ëmmer grouss mat der Ukrain, ma och d'Erwaardungen aus dem Land un de Weste sinn net kleng. Et brauch een nämlech nach ëmmer Waffen a Munitioun, fir datt d'Zaldoten un der Front sech verdeedege kënnen a Loftofwiersystemer, fir datt d'Land an d'Populatioun ka geschützt ginn. Well déi aktuell Systemer kënnen zwar Kiew an aner Stied schützen, ma et ginn der net genuch, fir all Stad am Land ze protegéieren.

Dat ass och eppes, wat de Lëtzebuerger Deputéierte Christophe Hansen ëmmer nees bei de sëllege Rendez-vouse mat op de Wee krut. De Vizepresident vun der aussepolitescher Kommissioun vun der Chamber seet, datt et d'Ukrainer sinn, déi Europa grad beschützen. Ouni hire Kampf un der Front wier et net onméiglech, datt "aner Gebitter an der EU oder an Europa iwwerfall ginn". An déi Leit brauchen aktuell "eis Hëllef an eis Solidaritéit". Fir d'Ukrainer ass et wichteg, datt d'Europäer an hir Alliéiert hannert hinne stinn. De Feeler, datt net genuch Munitioun ka geliwwert ginn, kënnt net just vun haut, mä d'Europäer hunn déi lescht "10 bis 20 Joer" d'Alarmklacke vun de baltesche Länner, net héieren. Elo gëllt et dann, dës Industrie nees un d'Lafen ze bréngen.

De Christophe Hansen seet, datt him d'Héngerhaut ausgaangen ass, wéi hien aus dem Zuch zu Kiew geklommen ass. Am Meeschte schockéiert huet de Lëtzebuerger Deputéierten awer, datt fir vill Bierger am Land de Krich zum Alldag gehéieren a verschiddener esouguer ausgesot hunn, datt si net méi bei all Loftalarm an e Schutzbunker géife goen.



D'Leit am Land weise sech awer siegessécher a wëllen den imperialistesche Gedanke vu Russland net sech verbreede loossen. Well d'Leit spieren, esou de Christophe Hansen, wann d'Russen hei awer sollte Recht behalen, dann ass nach laang net Schluss.

Suergen och an Transnistrien



D'Regioun a Moldawien, déi vu russesche Separatiste mat Hëllef vu russeschen Truppe gehalen gëtt, wëll wuel nächste Mëttwoch beim Kreml offiziell Ufroen, fir u Russland ugeschloss ze ginn. Den Datum ass dann net duerch Zoufall gewielt, well de russesche President Putin hält en Donneschdeg seng Ried zur Lag vun der Natioun. Sollt et dozou kommen, wier dat eng weider Eskalatioun, dëst Kéier op moldaweschem Terrain an an engem Land, wat Kandidat ass, fir Member an der EU ze ginn an aktuell ganz enk mat der NATO zesummeschafft.