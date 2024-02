Bei der russescher Invasioun virun 2 Joer war d'Schoul zu Irpin staark beschiedegt ginn. Nëmme 6 Méint méi spéit sinn d'Diere vun der Schoul rëm opgaangen.

Den Olek Bilorus, deen op der Gemeng vun Irpin fir d'Schoulwiesen zoustänneg ass, hëlt ons mat an de Festsall, dee ënner anerem virun zwee Joer staark beschiedegt gouf. Fotoen erënneren un déi däischter Zäit. Haut sinn d'Schied vun deemools kaum nach ze gesinn. Nëmmen 6 Méint, nodeems d'Russen aus der Stad verdriwwe goufen, huet d'Schoul hir Dieren nees opgemaach. Eng absolut Prioritéit fir déi lokal Autoritéiten. No der Pandemie an der Invasioun, well vill Kanner, déi an d'véiert Schoujoer koumen, hate bis zu deem Moment nach keng Schoul vu banne gesinn, mä si just online ënnerriicht ginn, erkläert d'Emmanuelle Abrioux, Chief of Education vun UNICEF Ukrain.

De gréissten Deel vum ukrainesche Staatsbudget geet den Ament an d'Verdeedegung vum Land. Dofir waren d'Autoritéiten op Hëllef vu Baussen ugewisen. D'UNICEF war do en ideale Partner. Fir datt haut eppes iwwer 1.000 Kanner nees an der Schoul d'Bänk drécke kënnen. Vum Alter vu 6 Joer bis 18. Also vum éischte Schouljoer bis dat lescht Joer Lycée.

Schoul gëtt op eng ganz modern Manéier gehalen. Dës Jugendlecher wiessele fléissend tëscht der gudder aler Tafel an digitale Supporten.

Net just d'Eltere leeën e grousse Wäert op d'Educatioun vun hire Kanner. Déi Jugendlech selwer sinn no all deem, wat si déi lescht 4 Joer erlieft hunn - Pandemie a Krich - kaum ze bremsen.

"Ech muss weider studéieren, well wann dat ophält, da muss ech alles erëm widderhuelen. An dat ass just net, wat ech wëll. Ech wëll am Liewen Ziler erreechen", erzielt d'Polina.

"Et ass fir mech wichteg, ze studéieren, well et wichteg ass, d'Land erëm opzebauen. Wa mir Kanner net studéieren, geet de Wuesstem erof. Hei wäert sech näischt entwéckelen. D'Ukrain wäert e vergiesse Land ginn", erkläert eis den Olexander.

"Et ass meng Plaz, wou ech mech sécher fillen. Wou ech eppes erreeche kann. Wou ech mäi Liewen normal weiderféiere kann. A wou ech Frënn fannen, mat deenen ech mech wuel villen, an dësem schwéieren Zäiten", verréit eis d'Ksenia.

Fir déi Responsabel vun der Gemeng gouf et am Summer 2022, wéi et drëms goung nees Schoul ze halen, eng Bedéngung, ouni déi d'Dieren net opgaange wieren: E séchere Schutzraum fir all d'Kanner. Mat der Ënnerstëtzung vun der UNICEF, gouf méi wéi just e kale Bunker fir 1.000 Schüler ageriicht. De ganze Keller gouf ëmgebaut. Et war schwéier, fir dat anzeriichten, erkläert d'Emmanuelle Abrioux, well de Keller war eng Plaz, wou ee keng 10 Minutte wollt verbréngen. Elo ass et esou ëmgebaut, datt d'Kanner awer hei e puer Stonne kënne bleiwen a léieren.

Ee Kand vu véier kann op dësem Ament an der Ukrain guer net an d'Schoul goen, well d'Situatioun ze geféierlech ass. Weider 25% vun de Kanner musse wéinst dem Krich weider d'Coursen op Distanz iwwer Internet suivéieren.