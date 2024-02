Am Belarus hunn d'Parlaments- an d‘Kommunalwalen ugefaangen. Dat allerdéngs ënnert onfaire Konditiounen.

Grad ewéi a Russland sinn déi meescht Oppositiounspolitiker am Belarus entweder an d'Ausland geflücht oder sëtzen am Prisong. D'Regierungskritikerin Swetlana Tichanowskaja, déi ewell am Exil lieft, schwätzt vun enger Farce a rifft d'Leit op, d'Walen ze boykottéieren.

Dëst sinn déi éischt landeswäit Walen am Belarus, zanter dass d'Masseprotester viru 4 Joer brutal néiergeschloe goufen. Deemools hat sech den Alexander Lukaschenko als Vainqueur proklaméiere gelooss. Ma wéi deemools ginn Observateuren och dëse Sonndeg dovun aus, dass d'Wale manipuléiert ginn. International Observateure goufen awer net erlaabt. De Lukaschenko féiert zanter 1994 en autoritäre Regime a Belarus.

D‘Swetlana Tichanowskaja huet iwwerdeems an engem Videomessage erkläert, dass dës Wale keng demokratesch Standarde géifen anhalen. Oppositionell Parteien an onofhängeg Medie goufe roueg gestallt. Oppositiounskandidaten dierfe sech net opstellen. An eng hallef Millioun Wieler wier aus dem Land gedriwwe ginn, esou dass si hiert Walrecht geklaut kruten. Si rifft deemno déi international Communautéit op, d'Walen net als legitim unzëerkennen.