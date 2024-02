Eng weider Kéier hu bei eisen Noperen dausende vu Leit fir d'Demokratie a géint Rietsextremismus protestéiert.

Déi gréisste Versammlunge gouf et e Sonndeg zu Hamburg an zu Dresden. An der Hansestadt hate sech den Organisateuren no eng 50.000 Leit afonnt, fir ze demonstréieren. Iwwert de ganze Weekend verdeelt gouf et ronn 70 esou Evenementer géint Rietsextremismus an deels esouguer direkt géint d'AfD.

Et war schonn déi drëtte Kéier, datt zu Hamburg esou en Opmarsch organiséiert gouf. Op ville Plaze war et net just eng Organisatioun, déi zu der Maniff opgeruff huet, mä eng Kombinatioun aus verschiddensten Organisatiounen, Verbänn, Veräiner oder gesellschaftleche Gruppen.

Nieft Hamburg an Dresden gouf och zu Stuttgart, Potsdam, Tréier, Solingen, Erfurt, Kiel, Konstanz oder Lübeck sech géint Rietsextremismus gewiert. Ma och a ville méi klenge Stied si Leit op d'Strooss gaangen.

Eng méi speziell Situatioun gouf et dann zu Rottweil a Baden-Württemberg. Hei war nämlech d'Demonstratioun präzis géint de Parteidag vun der baden-württembergescher AfD. Der Police no ass et awer roueg bliwwen.

Hëlt een all d'Zuelen, déi d'Police bis ewell vun den Demonstratiounen an de leschte Woche publizéiert, zesummen, läit d'Zuel bei iwwer enger Millioun Leit.