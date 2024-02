Europäesch Agrar-Ministere kommen um Méindeg zu Bréissel beieneen. Eng 800 Baueren hu sech am Virfeld fir eng Manifestatioun ugemellt.

Dass et am europäeschen Landwirtschaftssecteur no Woche vu Manifestatiounen an Demoen, nach ëmmer net harmonesch zougeet, hu spéitstens Aktiounen vu rosene Baueren de Weekend iwwer zu Paräis gewisen, wou ënnert anerem probéiert gouf, sech mat Gewalt Zougang zu enger Agricoles-Foire ze verschafen, op där de President Macron derbäi war. Polnesch Bauere blockéieren zanter e Sonndeg deels d’Grenz-Iwwergäng mat Däitschland.

Zu Bréissel gesi sech virun deem Hannergrond um Méindeg nees déi europäesch Agrar-Ministeren, fir, wéi et offiziell heescht, séier a strukturell Äntwerten op d’Suergen vum Secteur ze liwweren.

D’Martine Hansen an hir Homologe wëlle virun allem den deels groussen administrativen Opwand fir d’Baueren op de Leescht huelen.

Am Virfeld vun der Reunioun zu Bréissel hu sech eng 800 Baueren ugemellt, déi hei wëlle manifestéieren.

Déi nächst Woch e Méindeg kënnt iwwerdeems op nationalem Plang de Landwirtschafts-Dësch beieneen. Do sollen da sämtlech concernéiert Acteuren kucken, wéi een d'Agrarwirtschaft hei am Land nees zesummen op stabil Féiss ka bréngen.