D’Militär huet elo e Plang fir d’Evakuatioun vun Zivilisten aus de Kampfgebidder virgeluecht. Detailer huet d’Regierung nach keng genannt.

Och e Plang fir humanitär Hëllef fir d’Gazasträuf géif et ginn, heescht et an engem kuerze Schreiwes.

Zu Rafah liewen annerhallef Millioune Palästinenser op enkstem Raum an ënner ganz schlechten Zoustänn.

Obwuel iwwert eng Wafferou verhandelt gëtt, soll déi Offensiv séier lancéiert ginn, sot den israeelesche Premier Netanjahu. Bannent Woche kéint ee géint déi islamistesch Hamas wannen, wann d’Militäroffensiv zu Rafah bis lancéiert wier. Ouni deen Ugrëff wär d’Krichszil net méiglech. Eng Waffepaus géif eng Victoire an d’Längt zéien, sou den Netanjahu.

Uechter d’Welt ass d’Kritik wéi gesot grouss un enger Offensiv zu Rafah, well do esou vill Leit liewen. Och d’USA hunn Israel opgeruff, sech zréck ze halen.