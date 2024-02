Fir dës Konferenz e Méindegnomëtteg ginn op Invitatioun vum Elysée eng 20 Staats- a Regierungscheffen erwaart, och de Lëtzebuerger Premier Luc Frieden.

Donateurskonferenz / Reportage: Anne Wolff

Och den däitsche Bundeskanzler Scholz zielt zu de Gäscht. Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj wäert per Video zougeschalt sinn.

Wéinst der militäresch schwiereger Situatioun vun der Ukrain, geet et drëms, déi dréngend néideg Verdeedegungshëllef fir Kiew besser ze koordinéieren. Et géif deemno net drëms goen, fir weider nei Zousécherunge fir Waffen ze maachen, mä déi scho versprachen Zousoe méi effikass och un d'Front ze bréngen. Gläichzäiteg wëll ee Moskau e Signal vun europäescher Eenheet senden.

Ma nieft der militäresch schwiereger Situatioun gëtt et och fir déi zivil Populatioun ëmmer méi schwéier. D'Internationaalt Flüchtlingshëllefswierk geet dervun aus, dass eng 6 Millioune Leit an d'Ausland geflücht sinn, bal 4 Millioune sinn an der Ukrain selwer deplacéiert. A genee déi maachen der Croix Rouge elo zousätzlech Suergen. Well se keng Sue méi hunn, maachen déi Leit sech op de Wee zeréck an den Osten, an d'Krichsgebitt, erkläert d'Myriam Jacoby, responsabel fir d'Ukrain bei der Croix Rouge. Wann d'Leit nämlech kee Loyer méi am Weste vum Land bezuele kéinten an do keng Aarbecht fannen, géife se d'Decisioun huelen, trotz allem zeréckzegoen. Dat wier zum Beispill fir Donezk, Charkiw oder Cherson de Fall, och wann hir Wunnengen zerstéiert wieren. Aktuell misst ee kucken, dass d'Leit an den Ausleefer vum Wanter op d'mannst eng waarm Kummer hätten. Wéi vill Persounen hei betraff sinn, kéint een allerdéngs aktuell nach net soen.

An der Ukrain ass all Dag Loftalarm, eleng zu Kiew waren an de leschten zwee Joer zesummegezielt 50 voll Deeg Loftalarm, deen d'Leit hu missen am Bunker verbréngen. Dat wierkt sech och op d'Educatioun vun de Kanner aus. Et misst een dofir kucken, déi Schutzraim sécher ze maachen, fir dass d'Kanner nees an d’Schoul kënne goen a sech da bei Alarm do a Sécherheet brénge kënnen.

Privat Donen aus Lëtzebuerg sinn extreem zeréckgaangen



D'Croix Rouge ass substantiell op privat Donen ugewisen, fir an der Ukrain ze hëllefen. Mee no enger am Ufank vum Krich grousser Solidaritéit wieren déi privat Done mëttlerweil staark zeréckgaangen: Vun 3,8 Milliounen am Joer 2022 op 270.000 Euro d'lescht Joer. "Wa mir dëst Joer 50.000 Euro sammele kënnen, ass dat vill". D'Myriam Jacoby hofft och, dass d'Flüchtlingen zu Lëtzebuerg net an déi komplex Situatioun zeréckgeschéckt ginn.

Och bei Medecins sans Frontières sinn et no engem éischte Piquet manner Donen, ma et wier stabel, erkläert de Generaldirekter Thomas Kauffmann. Nieft de medezineschen Urgencë géif et an der Ukrain och ëmmer méi Nofro fir psychologesch Hëllef a fir laangfristeg Traitementer, wéi zum Beispill Diabetes. Eng gutt Nouvelle wier allerdéngs, dass d'Ekippen op der Plaz a relativer Sécherheet schaffe kéinten. MSF funktionéiert engersäits mat lokalen Ekippen, anerersäits mat engem interne Roulement. Dowéinst wier ee gutt opgestallt, fir e laangen Asaz an der Ukrain.

Wéi huet Lëtzebuerg d'Ukrain bis ewell ënnerstëtzt?

Wéi et vum Staatsministère heescht, beleeft sech déi finanziell humanitär Ënnerstëtzung säitens Lëtzebuerg fir d'Ukrain zanter dem russeschen Ugrëff am Februar 2022 op 13,6 Milliounen Euro, déi an Zesummenaarbecht mat ONGe vun de Vereenten Natiounen oder anere wéi beispillsweis der Croix-Rouge zesummekomm sinn.

Och den Neesopbau vun der Ukrain huet Lëtzebuerg matfinanzéiert, dat mat weideren 10,3 Milliounen Euro an der Hëllef vu weideren UN-Organisatiounen, der ONG HALO Trust an dem Business Development Fund. Dës weideren huet Lëtzebuerg techneschen Ekipement geliwwert, esou zum Beispill Kommunikatiounsmaterial, medezinesch Ausrëschtung, Generatoren oder Ausrëschtung, fir Bränn ze läschen. De Gesamtwäert heivunner beleeft sech bei ronn 5,3 Milliounen Euro.

Schliisslech huet Lëtzebuerg d'Ukrain och mat militärescher Ausrëschtung ënnerstëtzt. 2022 war dat fir insgesamt 74,4 Milliounen Euro an 2023 fir 96 Milliounen Euro, wat 16% vum Lëtzebuerger Joresbudget fir d'Defense entsprécht.