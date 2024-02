D'NATO kann hiren 32. Member begréissen, d'ungarescht Parlament huet dem Bäitrëtt vu Schweden zougestëmmt.

Domat ass déi lescht grouss Hürd no méintelaanger Blockad duerch Ungarn endlech iwwerwonnen. Ungarn war dat lescht Land, wat säin Accord nach huet misse ginn.

D'Demande fir e Bäitrëtt vum skandinavesche Land koum viru bal zwee Joer. Schweden a Finnland haten nom russeschen Amarsch an d'Ukrain am Mee 2022 eng Demande fir eng Memberschaft an der NATO gestallt. Finnland gouf am Abrëll 2023 deen 31. Member vun der Allianz. Schweden huet awer bis elo missen fir eng Zoustëmmung kämpfen. D'Tierkei hat am Januar réischt zougestëmmt.