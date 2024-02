Konkret bedeit dat, dass séier Virementen net dierfe méi deier sinn wéi normal Virementen, déi an der Reegel fir näischt sinn.

Dat vun nächstem Hierscht un. Déi 20 Euro-Länner mussen deen Ament all Client d‘Méiglechkeet ginn, fir kënne Virementen ze maachen, déi manner wéi 10 Sekonne brauchen fir unzekommen. An dat ronderëm d‘Auer an net nëmmen wärend den Ëffnungszäiten.

Aktuell sinn nëmmen 11 Prozent vun all de Virementen, déi an der Eurozon gemaach ginn, där séierer. Haut kann et alt emol méi wéi 72 Stonnen daueren, wann e Weekend oder e Feierdag dertëscht kënnt.

Donieft sollen d‘Clienten nach besser géint Finanzkriminalitéit geschützt ginn, well d‘Banken an Zukunft d‘Kontosnummer an den Numm vun deem, deen d‘Sue kritt, musse kontrolléieren. Dat géif d‘Clienten nach besser viru Bedruch schützen.