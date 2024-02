De Prozess géint den haut 54-Joer-ale Mann muss deelweis nei verhandelt ginn, well de Bundesgeriichtshaff d’Urteel vun August ’22 deelweis revidéiert hat.

D’Riichter zu Tréier hätten der héchster Instanz no juristesch Feeler bei der Fro vun der Schold-Fäegkeet vum Ugekloten gemaach. Ee vun de Punkten wier beispillsweis deen, dass verpasst gouf, d’Auswierkunge vu sengem Alkoholkonsum a Kombinatioun mat senger psychescher Krankheet ze préiwen, sou d’Riichter vu Karlsruhe. Hien hat zum Zäitpunkt vun der Dot effektiv méi wéi 1,7 Promill Alkolhol am Blutt.

An der Nei-Oplo vum Prozess steet d’Schold vum Täter awer ausser Fro, Spréch, et steet fest, dass hien de Schëllege war, dee mat sengem Auto duerch d’Akafsstrooss gerannt ass, an dobäi am ganze 6 Leit ëmbruecht hat. Méiglech ass awer, dass eng Schold-Onfäegkeet zeréckbehalen gëtt, wat deen Ament e Fräisproch misst mat sech zéien. Am August virun 2 Joer gouf hien zu enger liewenslänglecher Prisongsstrof verurteelt.

15 parties civilen sinn am Prozess och nees als Niewekläger zougelooss. Eng 60 Zeie sinn nees gelueden. De Prozess ass mol op 10 Verhandlungsdeeg ugesat.