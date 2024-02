Mat deem Saz suergt de franséische President nawell fir Opreegung.

Dat sot hien nämlech e Méindeg den Owend zu Paräis, op enger Ënnerstëtzungskonferenz fir d’Ukrain, an huet domadder den Asaz vun der franséischer Arméi am Krichsgebitt an der Ukrain gemengt.

All Land, dat Kiew ënnerstëtzt, misst d’Méiglechkeet hunn iwwert esou en Asaz eegestänneg ze decidéieren.

Iwwerhaapt ass e Méindeg den Owend kloer ginn, dass dat wuel net nëmmen d’Positioun vu Frankräich ass. De slowakesche Premier Fico huet nämlech gesot, dass och aner NATO- an EU-Staaten doriwwer no géifen denken. Ween genee, sot hien net. Hien huet awer gewarnt, dass esou en Asaz de Krich natierlech op en anere Level géif hiewen.

Op alle Fall huet sech e Méindeg awer eng nei Koalitioun forméiert, déi d’Ukrain mat Rakéite wäert beliwweren, Mëttel- a Laangstreckerakéiten aus eegene Bestänn. Donieft soll, op Initiativ vun Tschechien, Munitioun och aus Drëttstaaten, mat Hëllef vun der EU, op Kiew geliwwert ginn. Holland huet dofir eleng 100 Milliounen € zougesot.