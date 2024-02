D’Presidentin McDaniel an hire Vize McKissick wäerten hire Posten allebéid op der Fréijoerskonferenz elo Ufank Mäerz opginn.

Dat gouf e Méindeg den Owend confirméiert.

Den Trump hätt scho proposéiert, dass en enken Alliéierten vun him, de Michael Whatley, neie Parteichef soll ginn, a seng Schwéiesch, d’Lara Trump de Poste vun der Co-Presidentin soll iwwerhuelen.

De Schrëtt weist, wéi eng enorm Muecht den Trump nees an der Partei hätt, heescht et vu Polit-Commentateuren an den USA. Hie wéilt, mat Bléck op eng méiglech nächst Amtszäit am Wäissen Haus, just nach Leit a Spëtzepositioune gesinn, deenen hien zu 100% vertraut.