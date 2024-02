Déi 65 Joer al Daniela Klette war tëschent 1990 an 2016 un enger Rei Sprengstoffuschléi an Iwwerfäll an Däitschland bedeelegt.

Ënnerschiddleche Medieberichter no gouf si e Méindegowend zu Berlin-Kreuzberg festgeholl. Si war Deel vun der 3. Generatioun vun der lénksextreemer "Rote-Armee-Fraktion" (RAF). Mat dëser war si 1993 un engem Sprengstoff-Uschlag op e Prisong an Hessen bedeelegt, deen als leschten Uschlag vun der RAF gëllt, ier dës sech 1998 opgeléist huet.

Ex-RAF-Membere Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub an Daniela Klette (v.l.n.r.) Nom Garweg a Staub gëtt ëmmer nach gesicht / © STATE OFFICE OF CRIMNIAL INVESTIGATIONS LOWER SAXONY/AFP/Archiv/Handout

Och soll si mat den anere fréieren RAF-Memberen, Burkhard Garweg an Ernst-Volker Staub, no deene bis haut nach gesicht gëtt, eng Rei Geldtransporter iwwerfall hunn. De leschten heivunner war am Juni 2016 an Niedersachsen, woubäi iwwer 600.000 Euro geklaut goufen.

Wat war d'RAF?

Vun Ugangs de 1970er bis an d'1990er Joren stoung de fënnef-zackege Stär mat der Maschinnepistoul an den dräi Buschtawen RAF an Däitschland fir Terror a Muerduschléi. D'Rote Armee Fraktion ass responsabel fir de Mord u 34 Mënschen, méi wéi 200 Persoune goufe bei hiren Attentater blesséiert. Ënnert den Affer waren de Chef vum däitsche Parquet Siegfried Buback, de Chef vun der Dresdener Bank Jürgen Ponto an de President vum däitsche Patronat Hanns Martin Schleyer, fir just déi ze nennen.

Wat war d'RAF? / Jean-Marc Sturm

D'RAF ass virum Hannergrond vum kale Krich, dem Enn vun der Kolonialzäit an den décke Positiounen, déi fréier Nazien an Däitschland haten, aus enger lénksradikaler Studentebeweegung entstanen. Si hat ënner anerem Relatioune mat extremistesche Palestinensergruppen a mam KGB. Fir besonnesch grouss Medial Opmierksamkeet hunn d'Entféierung vum Lufthansa-Fliger "Landshut" an de kollektive Suicide vun den RAF-Memberen, déi am Prisong zu Stammheim inhaftéiert war.

D'Ofkierzung RAF steet als Synonym fir 3 Generatioune vun Terroristen. Ugefaange mam historesche Kär aus Bader, Meinhof, Ensslin a Raspe. Dës éischt Generatioun gouf 1972 verhaft. Als Reaktioun op hir Verurteelung haten déi aner Membere vun der Terrororganisatioun de Chef vum däitsche Patronat Hanns Martin Schleyer entféiert. Dem Schleyer säi Liewe géint d'Fräiheet vun 11 inhaftéierten RAF-Membere war de Plang. Ma dee sollt scheiteren: de Schleyer gouf erschoss an zu Stammheim koumt et zum kollektive Suicide.

Déi arméiert Lutte goung mat der zweeter an der drëtter Generatioun vun der RAF, zu där ënner anerem d'Daniela Klette, den Ernst-Volker Staub an de Burkhard Garweg gehéiert hunn, weider. Den Trio ass tëscht 1999 an 2016 virun allem duerch arméier Iwwerfäll op Geldtransporter a Supermarchéen opgefall. Wuel éischter aus Geldsuergen wéi aus politesche Motiven.