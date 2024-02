An Zesummenhang mat engem Familljesträit tëschent dem 88 Joer alen Acteur senge Kanner, hat d'Police eng Perquisitioun a sengem Haus duerchgefouert.

Wéi et vu "Le Parisien" heescht, goufen d'Waffe schonn Enn lescht Woch am Delon sengem Haus zu Douchy am Departement Loiret saiséiert, an dem d'Ermëttler och e Schéissstand entdeckt hunn. Aktuellen Erkenntnisser no hat de Schauspiller keng Lizenz fir d'Waffen.

An der Vergaangenheet gouf et ëmmer nees Besuergnis iwwert dem 88 Joer alen Alain Delon sengem gesondheetlechen Zoustand. An deem Kontext stoung hien och wéinst familiäre Streidereien tëschent sengen 3 Kanner an der Ëffentlechkeet.

Seng Duechter Anouchka hat rezent an engem Interview gezielt, hir Bridder géife mat hirem Papp senge Waffe reegelméisseg an der Villa zu Douchy ronderëm lafen. Si selwer géif sech aus deem Grond just nach mat engem Bodyguard an d'Haus vun hirem Papp trauen. Dem Parisien no sollen dës Aussoen dozou gefouert hunn, datt de Parquet vun der Stad Montargis eng Perquisitioun an der Proprietéit decidéiert huet.

Dem Anouchka säi Brudder an eelste vun den Delon-Kanner Anthony, hat op d'Reproche vu senger Schwëster reagéiert a behaapt, si selwer hätt och scho mat de Waffen hantéiert.

Et ass net déi éischte Kéier, datt d'Famill Delon wéinst Waffen op sech opmierksam mécht: 2011 gouf am Schauspiller senger Wunneng zu Genf eng jonk Spuenierin duerch e Schoss aus enger Pistoul blesséiert, wéi säi jéngste Fils Alain-Fabien do eng Party gefeiert hat a Gäscht mat der Waff hantéiert hunn.