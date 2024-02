Zanter der Nuklearkatastroph vun Tschernobyl ginn et enk Lienen tëscht dem ukraineschen an dem Lëtzebuerger Roude Kräiz.

Wéi russesch Truppen 2014 d’Krim an den Donbass iwwerfall hunn, louch et deemno op der Hand, datt d'Hëllef aus Lëtzebuerg verstäerkt gouf.

Zanter dem Ufank vum Krich, stinn d'Ekippe vum ukrainesche Roude Kräiz Dag fir Dag mat an der éischter Rei, fir Mënschen an Déieren,no russeschen Attacken a Sécherheet ze bréngen oder Leit an Nout eng waarm Taass Kaffi a psychologesche Bäistand ze ginn. Wéi d'Cheffin vun der Missioun vum Lëtzebuerger Roude Kräiz an der Ukrain Gulnamo Khudobakhshova festhält, viséieren d'russesch Attacken ëmmer méi dacks déi zivil Bevëlkerung: "Dir gesitt, d'Ukrain gëtt all Dag attackéiert an d'Besoine ginn éischter erop, wéi erof. Well d’Attacke sinn ëmmer méi géingt Ziviliste geriicht. Meeschtens medezinesch Ariichtungen, Haiser, Schoulen."



D'Ënnerstëtzung aus Lëtzebuerg konzentréiert sech den Ament op 3 Achsen.



Lokal ginn ukrainesch Sektioune vum roude Kräiz finanziell ënnerstëtzt an Infrastrukture gi mat Lëtzebuerger Hëllef moderniséiert.

"Ee vun eisen Haapt-Fokussen ass, d'Organisatiounssapacitéit vum ukrainesche Roude Kräiz ze stäerken. Do geet et net just drëms, Formatiounen unzebidden. Ma et ginn och Infrastrukture gebaut, wou si a gudde Konditioune schaffe kënnen, fir der Populatioun, laangfristeg Hëllef unzebidden.", sou d’Gulnamo Khudobakhshova



Eng wieder Prioritéit fir d’Lëtzebuerger Rout Kräiz ass d’Gesondheetswiesen. Zanter dem Ufank vun der Missioun konnte 66 Cliniquen mat Lëtzebuerger Hëllef ënnerstëtzt ginn. Gebaier a medezinescht Equipement goufe gefléckt an et goufen Artikel fir d'alldeeglech Hygiène geliwwert. Den Ament konzentréiere sech d'Efforten op eng grouss Klinik zu Nikopol just géigeniwwer vun der Atomzentral vun Saporischschja. Dës steet also quasi direkt un der Front.

"D’Klinik läit 5 Kilometer vun den éischte russesche Positiounen ewech. D'Stad gëtt konstant beschoss. D'Besoine sinn deemno héich. All Dag ginn do Leit blesséiert. D'Klinik selwer gouf e puer Mol getraff.", erkläert den Dr. Ali Msahir. Den Iraker ass Programm-Manager fir d'Lëtzebuerger Rout Kräiz an der Ukrain.

115.000 Ziviliste liewen am Anzuchsgebitt vun der Klinik zu Nikopol. Eleng de Budget, deen néideg ass, fir d'Fënsteren an den Dach ze flécken, gëtt op iwwer 240.000 Euro geschat. Suen, déi net onbedéngt so sinn. "D’Besoine ginn erop, awer d’Fonge fir d’Ukrain ginn erof.", hält d'Gulnamo Khudobakhshova fest.



Dëst Joer sollen och nees, eng 600 beschiedegt Privatwunnenge gefléckt ginn. Den 3. Pilier vun der Hëllef aus Lëtzebuerg. Wat wéi eng Drëps op de waarme Stee kléngt, ass trotzdeem wichteg. Ouni déi Ënnerstëtzung, kënne geflücht Familljen net zeréck.

"Verbessert Gesondheets-Déngschter, eng gestäerkt Educatioun, e verbesserten Zougang zu Gesondheetsdéngschter. An dann och nach privat Haiser flécken. Da gesäit een, datt d'Leit Loscht kréien, zeréckzekommen. Ma et brauch een, déi wesentlech Servicer.", sou den Ali Msahir



Zwee Joer Krich, souguer 10 Joer fir verschiddee Regiounen am Oste vun der Ukrain, hunn déif Spueren hannerlooss.

An de Krich geet wieder. Dag fir Dag huelen d'Besoinen, hëlt d'Nout vun der ukrainescher Populatioun an de betraffene Regiounen zou.