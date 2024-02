Gutt 3 Joer nodeems zu Treier an der Foussgängerzone, e Mann mam Auto an d'Leit gerannt ass, gëtt et elo e 7. Doudesaffer, e 66 Joer ale Polizist.

Dëse gouf deemools ugestouss a schwéier blesséiert. Zanterhier war de Mann e Fleegefall. Säin Doud elo, stéing kloer a Relatioun mat de Blessure vun deemools. En Dënschdeg ass um Geriicht zu Treier den zweete Prozess géint de 54 Joer alen Amok-Chauffer ugaangen. D'Revisioun vum éischte Prozess, gouf néideg, well d'Bundesverfassungsgeriicht, juristesch Feeler festgestallt huet, notamment wat d'Schold-Fäegkeet vum Täter ugeet. An der éischter Sitzung, vun deenen der 10 geplangt sinn, goufen en Dënschdeg och Videoe virgespillt, wéi de Beschëllegten nach um Dag vun der Dot vun der Police gehéiert gouf. Déi Videoe waren am éischte Prozess net gewise ginn. Dem Täter säin Affekot huet en Dënschdeg och verlaude gelooss, dass säi Mandant am Laf vum Prozess aussoe wäert. Am 1. Prozess hat hien dat refuséiert.