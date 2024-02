Eng regional Spezial-Versammlung an Transnistrien huet e Mëttwoch am fréien Nomëtten eng entspriechend Resolutioun ugeholl.

Déi pro-europäesch Regierung a Moldawien fäert zanter Joren, dass de Kreml probéiert, iwwert dee Wee d'Land ënner seng Muecht ze kréien.

Transnistrien freet russesch "Protektioun"

Pro-russesch Autoritéiten an Transnistrien, engem separatisteschen Territoire vu Moldawien, op der Rive gauche vum Floss Dniester, hunn an engem aussergewéinleche Kongress zu Tiraspol déi russesch Federatioun an d'Duma zu Moskau gefrot, Moossnamen z’ergräifen, fir Transnistrien viru Moldawien ze schützen.

E logesche nächste Schrëtt wier, dass Moskau e Referendum an Transnistrien géif organiséiere loossen. Den Aussoe vun de separatisteschen Autoritéiten zu Tiraspol no géif ee sech vu Moldawien ënner Drock gesat spieren. Chisinau géif d'Schinn vun engem Wirtschaftskrich fuere mat iwwerhéichten Douanestaxen a wéilt domat Transnistrien zu engem Ghetto maachen. Transnistrien hat sech eesäiteg vu Moldawien geléist nom Broch vun der Sowjetunioun. Moldawien ass en EU-Bäitrëttskandidat. Dat pro-russescht Transnistrien kéint strategesch vum russesche Militär genotzt ginn, fir eng zweet Front an Direktioun Odessa opzebriechen.