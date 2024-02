Déi ukrainesch Communautéit hei zu Lëtzebuerg huet direkt nom Ufank vum Krich reagéiert. Et goung een op d'Strooss fir géint de Putin ze manifestéieren.

Iwwer d'ASBL LUkraine gouf och séier ugefaangen, Spenden ze sammelen. D'Campagne ''Ukraine is calling'' gouf lancéiert. Fräiwëlleger liwwere reegelméisseg Hëllefsgidder an och Ambulanzen an d'Ukrain. Et ass iwwer dee Wee, wou och de Philippe Jacobs a Kontakt mat der ASBL koum. Fir de Lëtzebuerger geet den Ament schonn eng 8. Missioun an der Ukrain op en Enn.

Un der Front, evakuéieren Zaldoten e blesséierte Kolleeg. Am Asaz ass eng vun de 14 gepanzerten Ambulanzen, déi de Lëtzebuerger Verdeedegungsministère am Mäerz d'lescht Joer finanzéiert huet. Gefierer, déi am Kader vun der Campagne ''Ukraine is calling'' vun der ASBL LUkraine an d'Krichsgebitt geliwwert goufen.

''Dat Schlëmmst ass ze gesinn, wéi d'Zaldoten op de Stabiliséierungs-Punkten ukommen. Dat sinn déi Punkten, wou dann LUkraine oder d'Ambulanze vun der LUKraine hifueren, an déi intubéiert Verwonnt siche ginn, fir se dann a Spideeler zu Dnipro, zu Pavlorad oder zu Novomskovsk ze bréngen'', sou de Philippe Jacobs, dee fräiwëlleg an der Ukrain eng Hand mat upéckt. Direkt hannert den éischte Verdeedegungslinnen.

''Op där enger Säit sinn et Zivil-Evakuatiounen, wou mer d'Leit a gréissere Busse siche ginn. Do muss ee sech virstellen, wärenddeem d'Leit an d'Busse klammen, héiert een e puer Honnert Meter weider, wéi e Cluster Munitioun explodéiert, wéi d'Artillerie schéisst.''

Dat ass schonn haart, sou de Lëtzebuerger. Bannent zwou Wochen huet d'Ekipp vu LUkraine och eng 100 bis 120 Zivilisten evakuéiert. Zum Deel a leschter Minutt, iert d'Russe koumen.

''Déi Lescht, déi nach aus Avdiivka evakuéiert konnte ginn. Leit vun Novogorivka. D'Duerf niewendrun, Sedove gëtt momentan zimmlech vill bombardéiert. 50 % vun deene Leit ware Kanner. 25 % waren eeler Leit iwwer 65-70 Joer. Vill vun deene Leit sinn och nach ëmmer do. Well se Angscht hunn, op eng friem Plaz ze goen. Se soen eis: Ech schwätzen am Ausland keng Sprooch. Meng ganz Famill wunnt hei. Et si vill eeler Dammen, déi soen, se wëllen net fortgoen, well se fäerten am Ausland begruewen ze ginn an net niewent hirem Mann. ''

De Philippe Jacobs war och zesumme mat Vertrieder vu regionalen Administratiounen a Klinicken, direkt hannert der Front op där sougenannter zweeter Linn, wou d'ASBL medezinescht Material liwwert.

''Do kréie mer ganz vill, Gott sei Dank, vu Lëtzebuergesche Spideeler. Second-Hand-Saachen. Zu Lëtzebuerg sinn d'Standarden sou héich, dass déi Saache reegelméisseg musse remplacéiert ginn. A fir d'Dokteren hei, déi soen, se brauchen sou vill Material, dass dat fir si absolutt nach ëmmer duergeet. Fir domadder nach sechs Méint ze schaffen. An dat ass laparoskopescht Material, wat extreem deier ass och, wat awer erlaabt, Operatioune vill méi schnell ze maachen op eng non-invasiv Aart a Weis.''

Och dës Kéier wäert de Philippe Jacobs nees mat laange Lëschte vun deem, wat an der Ukrain gefrot ass, zréck op Lëtzebuerg kommen. Eng 8 Missioun bannent zwee Joer geet op en Enn. Elo heescht et, sech nees op d'Studien op der Uni zu Bréissel konzentréieren. Op eng Masteraarbecht, déi am Zeeche vun Erfarunge stoe wäert, déi de Philippe an der Ukrain gesammelt huet.

Interview vum RTL-Journalist Jeannot Ries, deen 10 an der Ukrain war

