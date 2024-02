Engem UN-Bericht no wäerten d'Quantitéite vun Offall an d'massiv Auswierkungen, déi dobäi op Gesondheet wéi Ekonomie entstinn, an d'Luucht goen.

Déi weltwäit Quantitéit vun Offall louch d'lescht Joer bei 2,3 Milliarden Tonnen. Wann een den aktuellen Tempo géing bäibehalen, kéinten d'Quantitéite pro Joer bis Mëtt vum Joerhonnert op 3,8 Milliarden Tonne klammen. Dat sinn zwee Drëttel méi Offall bis 2050.

Dat geet aus der e Mëttwoch verëffentlechter Etüd vum UN-Ëmtweltprogramm ervir.

D'Bierger u Knascht wäerten deemno besonnesch staark an deene Länner wuessen, an deenen den Ëmgang mat Offall souwisou scho schlecht ass, zum Beispill duerch Deponien, déi de Buedem verknaschten, Schuedstoffer an Zäregase fräisetzen oder duerch d'Verbrennen ouni d'Notze vun Energie.

Déi direkt an indirekt Käschten, fir dee ganze Knascht ze verschaffen, wäerte sech viraussiichtlech bal verduebelen a bis 2050 all Joer 640 Milliarden Dollar - ëmgerechent 591 Milliarden Euro - erreechen, sou d'Schätzung vum Ëmweltprogramm. 2020 goufen d'direkt Käschten nach op 252 Milliarden Dollar geschat.

Et wier dréngend néideg, den Offall drastesch ze reduzéieren an an d'Kreeslafwirtschaft z'investéieren, sou d'Fuerderung vun der Organisatioun am Kader vun der 6. Sitzung vun der Ëmweltversammlung vun de Verreenten Natiounen. Déi war dës Woch zu Nairobi.