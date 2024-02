Dat de Bernd W. d'Dot duerchgefouert a sechs Leit ëmbruecht huet, dat ass rechtskräfteg. Ma d'Fro, ob hien deen Dag bei klorem Verstand war, steet am Raum.

Um Landgericht Tréier huet en Dënschdeg en neie Prozess géint den Amokchauffer ugefaangen. De 54 Hoer ale Mann war am Dezember 2020 express a mat héijer Vitess duerch d’Tréierer Foussgängerzon gefuer an huet dobäi 6 Mënschen ëmbruecht.

Am August 2022 war den Ugeklote Bernd W. zu enger liewenslänglecher Fräiheetsstrof verurteelt ginn. E Verdikt, deen de Bundesgeriichtshaff zu Karlsruhe awer deelweis nees opgehuewen huet. D’Scholdfäegkeet wär net am leschten Detail gekläert ginn, esou d’Argumentatioun vun de Riichter.

Den Ugeklote soll ënnert enger paranoider Schizophrenie leiden, duerfir géing sech d'Fro stellen a wéi wäit den Amokchauffer bei senger Dot bei klorem Verstand war a wéi scholdfäeg hien ass. Zil vun dësem Prozess ass et, fir déi Fro ze klären.

D'Dot selwer, also wat de Bernd W. op deem Dag gemaach huet, dat ass vum Geriicht unerkannt a rechtskräfteg.

Den neie Prozess ass op 10 Verhandlungsdeeg ugesat. Alles an allem ginn eng 60 Zeie befrot. Dorënner déi Polizisten, déi den Ugekloten no der Dot verhaft a verhéiert hunn. Awer och Frënn, Bekannter an Nopere sollen Aussoen an dobäi Hëllefen, den Ugekloten a säin Handele besser ze verstoen.

Wann d'Geriicht festhält, datt de Bernd W. voll a ganz responsabel fir seng Dot ass, wäert et wuel bei enger liewenslänglecher Prisongsstrof bleiwen. Sollt de Contraire de Fall sinn, an d'Riichter decidéieren, datt den Ugekloten net scholdfäeg ass, wäert de Bernd W. wuel an eng psychiatresch Klinik kommen.