D'Police Rheinland-Pfalz deelt mat, dass et um Donneschdeg de Moien e gréisseren Asaz um Nürburgring gouf.

Wéi et heescht, wier eng Persoun vun enger anerer menacéiert ginn. De presuméierten Aggresseur hat sech duerno an engem Gebai um Nürburgring zeréckgezunn. Well net ausgeschloss konnt ginn, dass de Mann arméiert wier, gouf och d'Spezialunitéit op d'Plaz geruff.

De Mann konnt duerch Verhandlunge vun der Police dozou bruecht ginn opzeginn. E gouf verhaft a bei him gouf eng Schreckschosspistoul séchergestallt.

Déi genee Hannergrënn sinn nach net bekannt. Eng Enquête soll dës elo klären.