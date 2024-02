Fir déi 19. Kéier huet de Wladimir Putin en Donneschdeg eng Ried zur Lag vun der Natioun zu Moskau gehalen.

An dës stoung ganz am Zeeche vum Ukrain-Krich an den Tensioune mam Westen. E Kongress-Zentrum no bei der rouder Plaz, ganz a wäiss-blo-rout gehalen, de Faarwe vum russesche Fändel. De President Putin a schwaarzem Kostüm mat mof-schwaarzer Krawatt schwätzt roueg, konzentréiert a liest vill vum Blat of.

Am Sall: Vetrieder vu Staatduma, Federatiounsrot, awer och vu Militär, russesch orthodoxer Kierch an Zivilgesellschaft. Doriwwer eraus gëtt d'Ried op der Staatstëlee an a verschiddene Kinoe gewisen.

De Message ass kloer: Russland wäert den Ukrain-Krich wannen an effektiv hunn d'russesch Truppe rezent Succèse kënne verbuchen. De Westen géif awer versichen, eng russesch d'Defaite ze forcéieren a wéilt Russland zu enger Course am Militärberäich erausfuerderen.

Dowéinst misst ee seng militäresch Capacitéit vis à vis vun Europa an NATO verstäerken.

D'Stationéiere vun NATO-Waffen an der Ukrain géif een net zouloossen, esou de President Putin, deen och virum Asaz vu westlechen Truppen an der Ukrain gewarnt huet. Dat kéint en Atom-Krich provozéieren. De Kreml-Chef huet och ënnerstrach, datt Russland Waffen huet, déi de Weste kéinten treffen.

D'"Spezialopertioun", wéi de Putin d'russesch Invasioun an der Ukrain nennt, géif vun der absolutter Majoritéit vun der russescher Populatioun an och vun der Ekonomie ënnerstëtzt ginn.

Russland géif sech aus villen Ethnien a Kulturen zesummesetzen, déi fest zesummegeschweesst wieren. "Mir all kämpfen zesumme fir eist Land.", esou de Putin. Et hätt een d'Aggressioun vum internationalen Terrorismus ofgewiert a seng Bridder a Schwëstere verdeedegt. Dat russescht Vollek an d'Entreprisë kruten och Merci gesot fir hiren Asaz.

Et géif an 3 Schichte geschafft ginn, fir de Besoinen un der Front nozekommen. An et gouf eng Gedenkminutt fir d'russesch Affer am Krich.

De Kremlchef huet dernieft och un den 10. Joresdag vun der Krim-Annexioun erënnert. D'Land géif mat Houfert op deen Dag zeréckkucken an op dat, wat een erreecht hätt. Moskau géif ni erlaben, datt sech een an intern russesch Affären amëscht.