Den 22. Juni 1997 verschwënnt d'australesch Léierin Marion Barter. Ronn 27 Joer drop, Enn Februar 2024 ginn d'Ermëttler vum Doud vun der Fra aus.

Et ass en enorm komplexe Fall. Aus enger Enquête ëm eng vermësste Persoun gëtt eng Mord-Enquête an et gëtt e Lien mat Lëtzebuerg. Mä alles vu vir: Wie war d'Marion Barter, wéi ass si verschwonnen a wéi e Lien gëtt et zum Grand-Duché?

Eng australesch Léierin wëll an Europa reesen

Mir schreiwen d'Joer 1997. D'Marion Barter ass 51 Joer al a schafft zu Southport an Australien als Léierin. De 25. Abrëll vun deem Joer verkeeft si hiert Haus fir ëmgerechent 165.000 Dollar an den 20 Juni kënnegt si hir Aarbecht. Als Grond gëtt si un, dass si duerch Europa reesen a spéider als Léierin an England schaffe wéilt. Den 22. Juni flitt si vu Brisbane aus an England. Hiren zwee erwuessene Kanner seet si, dass hier Rees e Joer dauere soll. Op dësem Dag gouf si fir d'lescht op enger Busgare an Australien gesinn. De leschte Kontakt mat hirer Duechter Sally Ledon huet si den 1. August 1997. Déi zwee telefonéieren um Owend vun deem Dag mateneen.

D'Marion Barter brécht de Kontakt mat hirer Famill of

Am Oktober 1997 fänken der Marion Barter hir Kanner un, sech Suergen ze maachen. Dat nodeems hier Mamm sech net bei hirem Fils gemellt hat, fir dësem fir säi Gebuertsdag ze gratuléieren. Dëse rifft bei der Bank vun hirer Mamm un a freet no, ob et op hirem Konto iergendwellech Aktivitéite gouf. Dobäi stellt sech eraus, dass tëscht August an Oktober 1997 am Ganzen iwwer 80.000 Dollar vun hirem Konto opgehuewe goufen. Dat aus verschiddene Plazen an Australien, obwuel d'Marion Barter eigentlech sollt an Europa sinn. Ma iwwert e Kolleeg, dee beim australeschen Zoll schafft, fënnt d'Sally Ledon eraus, dass hir Mamm den 2. August 1997 nees an Australien agereest ass.

Hiert Meedche geet doropshin op e Policebüro zu Byron Bay, enger vun de Plazen, vun deenen hir Mamm soll Suen opgehuewen hunn, fir si do als vermësst ze mellen. Ma vun de Poliziste kritt si gesot, dass hir Mamm um Liewe wier, awer net méi vun hirer Famill wéilt kontaktéiert ginn. D'Police mécht e Rapport op, an deem si déi ganz Affär als "Tëschefall" klasséiert. Eng Vermëssten-Enquête gëtt net op gemaach.

Australien - Groussbritannien - Lëtzebuerg: Aus der Marion Barter gëtt d'Florabella Natalia Marion Remakel

Nodeems wärend ronn 12 Joer all Spuer vun der vermësster Léierin feelt, beschäftegt sech 2009 en Ermëttler vun der Police zu Byron Bay, deen op sougenannte Cold cases, also Fäll, bei deenen et zanter Joren keng nei Informatioune gouf, spezialiséiert ass, nees mam Verschwanne vun der Marion Barter. Dobäi kënnt un d'Luucht, dass si hiren Numm schonn de 15. Mee 1997, also virun hirer Rees offiziell op Florabella Natalia Marion Remakel geännert huet, wat si allerdéngs kengem aus hirer Famill verroden huet.

Ënnert deem Numm ass si och den 22. Juni 1997 aus Australien ausgereest. Op den Ausrees-Dokumenter gëtt si un, an Zukunft zu Lëtzebuerg liewen ze wëllen. Den 2. August 1997 reest si nees an Australien an. Op den Arees-Dokumenter gëtt si un, eng bestueten Hausfra ze sinn an zu Lëtzebuerg ze liewen.

De Ric Blum, alias Willy Coppenolle, alias Willy Wouters, alias Frederick De Hedervary, alias Fernand Remakel, alias ...

Ma wéi koum et dozou, dass d'Marion Barter alias Florabella Remakel bei hirer Nees-Arees an Australien ugëtt, eng Hausfra aus Lëtzebuerg ze sinn? Komplett beäntwerte kann een dës Fro den Ament nach net, ma eng nei Enquête, déi 2020 vun der Gerichtsmedizin vum australesche Bundesstaat New South Wales opgemaach gouf, gëtt Hiweiser dorop, wéi de Lien mat Lëtzebuerg zustane komm ass.

Am Laf vun dëser Enquête geréit e Mann, deen deen Ament ënnert dem Numm Ric Blum bekannt ass, an d'Viséier vun dëser Enquête. Dësen ass 1939 ënnert dem Numm Willy Coppenolle zu Tournai an der Belsch gebuer an notzt bis Enn den 1960er Joren haaptsächlech den Numm Willy Wouters. Ënnert deem Numm gëtt hie schonn 1965 an der Belsch wéinst e puer Fäll vu Fälschung an anere Verbrieche verurteelt.

1976 ännert hie säin Numm op Frederick David De Hedervary a bestit sech an Australien. Dat nämmlecht Joer kritt hien och déi australesch Staatsbiergerschaft. Zanterdeem pendelt hien ënner verschiddenen Nimm tëscht Australien an der Belsch hin an hier. Ma hien hat och ëmmer nees länger Openthalter zu Lëtzebuerg. Aus Recherchë vum Luxemburger Wort geet ënner anerem ervir, dass hien tëscht Oktober 1976 a Januar 1977 zu Wolz verhaft gouf, allerdéngs ass net gewosst, firwat.

D'australesch Ermëttler ginn dovun aus, dass hien 1980 hei am Land eng Bezéiung mat enger Fra mam Numm Monique Cornelius ugefaangen huet an 1988 den Numm vun dëser hirem Ex-Mann, engem gewësse Fernand Remakel, ugeholl huet.

D'Wort huet ausserdeem erausfonnt, dass de Ric Blum zanter 1980 e Miwwelbuttek zu Näerzeng bedriwwen huet a mat Associéen eng weider Filière zu Schëffleng opmaache wollt. Ma kuerz drop huet hie seng Partner sëtze gelooss, huet béid Butteker zougemaach an ass verschwonnen.

1997 sollen de Blum an d'Barter eng Affär mateneen ugefaangen hunn. D'australesch Enquêteure ginn dovun aus, dass si sech iwwert eng Kontakt-Annonce, déi de Blum an enger Zeitung opginn hat, kennegeléiert hunn. De Blum gouf dann och am Laf vun der Enquête e puer Mol befrot an huet zouginn, eng Affär mat der Barter gehat ze hunn.

Den aktuelle Stand vun den Ermëttlungen a weider oppe Froen

Den 28. Februar 2024 huet d'Cheffin vun der Geriichtsmedizin vun New South Wales Teresa O'Sullivan éischt Conclusiounen zu den Ermëttlunge presentéiert. Hei war et virop d'Nouvelle, dass d'Enquêteure vum Doud vun der Fra ausginn.

De Ric Blum spillt iwwerdeems eng zentral Roll an der ganzer Affär. D'Ermëttler ginn dovun aus, dass hien d'Marion Barter dovun iwwerzeegt huet, hiren Numm ze änneren a mat him en neit Liewen zu Lëtzebuerg unzefänken. Dozou passt, dass de Mann Australie kuerz virun hir verlooss huet, a kuerz no hir nees an d'Land agereest ass.

Ausserdeem huet de Blum de 14. Oktober 1997 e Schliissfach bei enger australescher Bank gelount huet. Also genee zu deem Ament, wéi d'Marion Barter grouss Zomme Sue vun hirem Kont ofgehuewen huet. Iwwerdeems hunn am Laf vun der Enquête aner Fraen ausgesot, dass si scho fréier vum Ric Blum ëm vill Sue bedru gi wieren.

Fir d'O'Sullivan ass de Ric Blum dohir eng "Persoun vun zentralem Interessi" am Fall vum Verschwanne vun der Marion Barter.

Ma trotzdeem bleiwen eng Partie oppe Froen. Sou ass nach ëmmer onkloer, wéi d'Marion Barter ëm d'Liewe komm ass an et ass nach onkloer, ob d'Fra jeemools hei am Land war oder, ob de Ric Blum hir nëmme virgespillt huet, mat hir en neit Liewen am Grand-Duché ufänken ze wëllen. Och déi genee Roll, déi de Victor Blum bei hirem Verschwanne gespillt soll hunn, ass den Ament nach ongekläert. Kloer ass awer, dass de Blum eendeiteg Relatioune mat Lëtzebuerg huet.

De Fall vun der Marion Barter gouf iwwerdeems am Detail vum Luxemburger Wort suivéiert, dat op dësem Dossier och mam belschen Nieuwsblad a mam australesche Sender 7News kooperéiert huet.